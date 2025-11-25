Horóscopo del martes 25 de noviembre de 2025
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 25 de noviembre
ARIES (21 de marzo al 19 de abril)
Día dinámico y con mucha actividad. Podés cerrar acuerdos o avanzar en temas que venías postergando. Prestá atención a impulsos emocionales.
TAURO (20 de abril al 20 de mayo)
La jornada trae estabilidad y noticias alentadoras. Buen momento para tomar decisiones económicas. En lo afectivo, más calma y entendimiento.
GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)
Tu mente estará a pleno: conversaciones importantes, ideas nuevas y movimiento. Excelente día para estudiar, negociar o iniciar proyectos.
CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)
Las emociones toman protagonismo, pero de forma positiva. Se aclaran dudas y aparece una solución esperada. Cuidá tu energía.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Martes ideal para mostrar tus talentos. Se destacan tus habilidades en el trabajo y recibís apoyo. En lo personal, llega un acercamiento esperado.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Orden, claridad y enfoque. Hoy podés resolver temas complejos con rapidez. Excelente jornada para la organización y la salud.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
El martes trae armonía, pero también decisiones. Es momento de elegir caminos y dejar atrás lo que ya no suma. Energía favorable para lo sentimental.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Tu intensidad te favorece: hoy podés descubrir información clave o resolver algo pendiente. Evitá discusiones fuertes; canalizá la energía en acción.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Seguís con impulso y expansión. Jornada ideal para viajes cortos, trámites o gestiones. Crece el entusiasmo por nuevos proyectos.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)
Martes de avances concretos. Te concentrás y obtenés resultados. En lo emocional, conviene expresar lo que te pasa para evitar tensiones.
ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)
Sorpresas positivas en el ámbito laboral o social. Se activan nuevas oportunidades. Buen día para actividades grupales y creatividad.tWh9MQ
PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)
Martes introspectivo pero muy productivo. Tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. Buen momento para conversaciones profundas.