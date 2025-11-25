Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 25 de noviembre

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Día dinámico y con mucha actividad. Podés cerrar acuerdos o avanzar en temas que venías postergando. Prestá atención a impulsos emocionales.

horoscopo.jpg Horóscopo diario gentileza

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

La jornada trae estabilidad y noticias alentadoras. Buen momento para tomar decisiones económicas. En lo afectivo, más calma y entendimiento.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará a pleno: conversaciones importantes, ideas nuevas y movimiento. Excelente día para estudiar, negociar o iniciar proyectos.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Las emociones toman protagonismo, pero de forma positiva. Se aclaran dudas y aparece una solución esperada. Cuidá tu energía.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Martes ideal para mostrar tus talentos. Se destacan tus habilidades en el trabajo y recibís apoyo. En lo personal, llega un acercamiento esperado.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Orden, claridad y enfoque. Hoy podés resolver temas complejos con rapidez. Excelente jornada para la organización y la salud.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

El martes trae armonía, pero también decisiones. Es momento de elegir caminos y dejar atrás lo que ya no suma. Energía favorable para lo sentimental.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intensidad te favorece: hoy podés descubrir información clave o resolver algo pendiente. Evitá discusiones fuertes; canalizá la energía en acción.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Seguís con impulso y expansión. Jornada ideal para viajes cortos, trámites o gestiones. Crece el entusiasmo por nuevos proyectos.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Martes de avances concretos. Te concentrás y obtenés resultados. En lo emocional, conviene expresar lo que te pasa para evitar tensiones.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Sorpresas positivas en el ámbito laboral o social. Se activan nuevas oportunidades. Buen día para actividades grupales y creatividad.tWh9MQ

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Martes introspectivo pero muy productivo. Tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. Buen momento para conversaciones profundas.