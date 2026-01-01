Horóscopo del jueves 1 de enero de 2026
Aries (21/3 – 20/4)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 1 de enero
El año comienza con impulso y ganas de avanzar. Es un buen día para fijar objetivos claros y tomar decisiones personales importantes. Evitá discusiones innecesarias.
Tauro (21/4 – 21/5)
La calma será tu aliada. El jueves invita a disfrutar de lo simple y ordenar prioridades. Buen momento para pensar en cambios laborales a mediano plazo.
Géminis (22/5 – 21/6)
Arrancás el año con energía social y mental. Las charlas y encuentros pueden abrir nuevas oportunidades. Prestá atención a una propuesta inesperada.
Cáncer (22/6 – 22/7)
El día te conecta con lo emocional. Ideal para pasar tiempo en familia y reflexionar sobre lo que querés dejar atrás. No te cargues con responsabilidades ajenas.
Leo (23/7 – 23/8)
Comienza un ciclo donde el protagonismo será tuyo. Buen día para mostrar iniciativas y plantear nuevos proyectos. Cuidá los gastos impulsivos.
Virgo (24/8 – 23/9)
El inicio del año te encuentra más reflexivo. Aprovechá para ordenar planes y rutinas. Una noticia positiva mejora tu ánimo durante la jornada.
Libra (24/9 – 23/10)
La armonía será clave. El jueves favorece los encuentros afectivos y los acuerdos. Buen momento para fortalecer vínculos y dejar atrás viejos conflictos.
Escorpio (24/10 – 22/11)
El año arranca con intensidad. Tenés claridad para tomar decisiones que venías postergando. En el amor, animarte a decir lo que sentís será fundamental.
Sagitario (23/11 – 21/12)
Energía positiva y ganas de proyectar. El día es ideal para pensar viajes, estudios o cambios de rumbo. Mantené los pies sobre la tierra en lo económico.
Capricornio (22/12 – 20/1)
Arrancás el año con determinación. Es un buen día para poner en marcha objetivos personales y profesionales. Reconocé tus logros sin exigirte de más.
Acuario (21/1 – 19/2)
La creatividad marca el inicio del año. Surgen ideas nuevas y ganas de romper rutinas. Escuchá consejos, pero seguí tu intuición.
Piscis (20/2 – 20/3)
El jueves invita a la introspección. Es un buen momento para conectar con tus deseos y cuidar tu bienestar emocional. Cerrá ciclos con serenidad.