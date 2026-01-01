Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 1 de enero

El año comienza con impulso y ganas de avanzar. Es un buen día para fijar objetivos claros y tomar decisiones personales importantes. Evitá discusiones innecesarias.

Tauro (21/4 – 21/5)

La calma será tu aliada. El jueves invita a disfrutar de lo simple y ordenar prioridades. Buen momento para pensar en cambios laborales a mediano plazo.

Géminis (22/5 – 21/6)

Arrancás el año con energía social y mental. Las charlas y encuentros pueden abrir nuevas oportunidades. Prestá atención a una propuesta inesperada.

Cáncer (22/6 – 22/7)

El día te conecta con lo emocional. Ideal para pasar tiempo en familia y reflexionar sobre lo que querés dejar atrás. No te cargues con responsabilidades ajenas.

Leo (23/7 – 23/8)

Comienza un ciclo donde el protagonismo será tuyo. Buen día para mostrar iniciativas y plantear nuevos proyectos. Cuidá los gastos impulsivos.

Virgo (24/8 – 23/9)

El inicio del año te encuentra más reflexivo. Aprovechá para ordenar planes y rutinas. Una noticia positiva mejora tu ánimo durante la jornada.

Libra (24/9 – 23/10)

La armonía será clave. El jueves favorece los encuentros afectivos y los acuerdos. Buen momento para fortalecer vínculos y dejar atrás viejos conflictos.

Escorpio (24/10 – 22/11)

El año arranca con intensidad. Tenés claridad para tomar decisiones que venías postergando. En el amor, animarte a decir lo que sentís será fundamental.

Sagitario (23/11 – 21/12)

Energía positiva y ganas de proyectar. El día es ideal para pensar viajes, estudios o cambios de rumbo. Mantené los pies sobre la tierra en lo económico.

Capricornio (22/12 – 20/1)

Arrancás el año con determinación. Es un buen día para poner en marcha objetivos personales y profesionales. Reconocé tus logros sin exigirte de más.

Acuario (21/1 – 19/2)

La creatividad marca el inicio del año. Surgen ideas nuevas y ganas de romper rutinas. Escuchá consejos, pero seguí tu intuición.

Piscis (20/2 – 20/3)

El jueves invita a la introspección. Es un buen momento para conectar con tus deseos y cuidar tu bienestar emocional. Cerrá ciclos con serenidad.