Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 13 de febrero

13 de febrero 2026 · 06:31hs
Horóscopo Acuario

UNO Santa Fe

Horóscopo Acuario

Horóscopo del viernes 13 de febrero de 2026

Para este viernes 13 de febrero de 2026, la energía se siente electrizante. La Luna se encuentra transitando los últimos grados de Sagitario antes de pasar a Capricornio, lo que genera un clima de aventura mezclado con la necesidad de aterrizar proyectos.

Al ser un viernes 13, más allá de los mitos, es un día de transformación y cierre de semana laboral con mucha intensidad emocional.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Te sentirás con ganas de romper la rutina. Es un viernes ideal para planear una escapada o un evento social. En lo laboral, un asunto pendiente se resuelve a tu favor, permitiéndote descansar el fin de semana sin preocupaciones.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La Luna moviliza tus recursos compartidos. Podría haber una charla seria sobre finanzas con tu pareja o socio. No te cierres; la flexibilidad hoy será tu llave maestra para evitar conflictos innecesarios.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El foco está en tus relaciones. Si hay algo que no dijiste durante la semana, hoy es el momento. La energía de Sagitario te empuja a ser honesto, pero trata de no ser demasiado directo para no herir susceptibilidades.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Es un día para poner orden en tu salud y tus hábitos. Si te sientes agotado, delega tareas. Un compañero de trabajo podría darte una noticia que te obligue a reorganizar tu agenda del lunes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

¡Viernes de brillo! Tu creatividad y magnetismo están en el punto más alto de la semana. Es un día excelente para el romance o para iniciar un proyecto artístico. Deja que tu corazón guíe tus decisiones hoy.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu atención se vuelve hacia el hogar. Quizás sientas la necesidad de quedarte tranquilo en casa o resolver un tema familiar pendiente. Es un buen momento para limpiar energías y prepararte para un descanso profundo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día de mucha comunicación y movimiento. Recibirás muchos mensajes o llamadas; trata de priorizar. Un encuentro casual o una charla corta con alguien cercano te dará una idea brillante.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El foco está en tu valoración personal y en el dinero. Podrías sentir el impulso de darte un gusto; hazlo solo si tus cuentas están en orden. Es un buen momento para reclamar lo que te corresponde económicamente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Con la Luna aún en tu signo, te sientes el protagonista. Es un día de renovación personal. Aprovecha esta energía para cambiar algo de tu apariencia o para tomar una decisión importante que te beneficie.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Sentirás la necesidad de retirarte un poco del ruido. Antes de que la Luna entre en tu signo mañana, hoy toca introspección. Escucha tus sueños y tu intuición; hay mensajes importantes en el silencio.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tus amigos serán el refugio ideal hoy. Los proyectos grupales reciben un impulso de entusiasmo. Es un viernes perfecto para hacer networking o simplemente salir a reír con gente que comparte tus ideales.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu carrera y tu imagen pública están bajo la lupa, pero de forma positiva. Un superior podría notar tu esfuerzo. No tengas miedo de mostrar tus logros; hoy la seguridad en ti mismo será tu mejor carta.

Horóscopo viernes febrero
Noticias relacionadas
Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

La reforma laboral, ¿beneficiará a los trabajadores?

Reforma laboral: las seis claves para entender el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado

El presidente Javier Milei

"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado

Lo último

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

Último Momento
Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

Independiente quiere afirmarse ante un Lanús en alza

Independiente quiere afirmarse ante un Lanús en alza

Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus