Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 13 de febrero

Para este viernes 13 de febrero de 2026 , la energía se siente electrizante. La Luna se encuentra transitando los últimos grados de Sagitario antes de pasar a Capricornio, lo que genera un clima de aventura mezclado con la necesidad de aterrizar proyectos.

Al ser un viernes 13, más allá de los mitos, es un día de transformación y cierre de semana laboral con mucha intensidad emocional.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Te sentirás con ganas de romper la rutina. Es un viernes ideal para planear una escapada o un evento social. En lo laboral, un asunto pendiente se resuelve a tu favor, permitiéndote descansar el fin de semana sin preocupaciones.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La Luna moviliza tus recursos compartidos. Podría haber una charla seria sobre finanzas con tu pareja o socio. No te cierres; la flexibilidad hoy será tu llave maestra para evitar conflictos innecesarios.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El foco está en tus relaciones. Si hay algo que no dijiste durante la semana, hoy es el momento. La energía de Sagitario te empuja a ser honesto, pero trata de no ser demasiado directo para no herir susceptibilidades.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Es un día para poner orden en tu salud y tus hábitos. Si te sientes agotado, delega tareas. Un compañero de trabajo podría darte una noticia que te obligue a reorganizar tu agenda del lunes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

¡Viernes de brillo! Tu creatividad y magnetismo están en el punto más alto de la semana. Es un día excelente para el romance o para iniciar un proyecto artístico. Deja que tu corazón guíe tus decisiones hoy.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu atención se vuelve hacia el hogar. Quizás sientas la necesidad de quedarte tranquilo en casa o resolver un tema familiar pendiente. Es un buen momento para limpiar energías y prepararte para un descanso profundo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día de mucha comunicación y movimiento. Recibirás muchos mensajes o llamadas; trata de priorizar. Un encuentro casual o una charla corta con alguien cercano te dará una idea brillante.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El foco está en tu valoración personal y en el dinero. Podrías sentir el impulso de darte un gusto; hazlo solo si tus cuentas están en orden. Es un buen momento para reclamar lo que te corresponde económicamente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Con la Luna aún en tu signo, te sientes el protagonista. Es un día de renovación personal. Aprovecha esta energía para cambiar algo de tu apariencia o para tomar una decisión importante que te beneficie.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Sentirás la necesidad de retirarte un poco del ruido. Antes de que la Luna entre en tu signo mañana, hoy toca introspección. Escucha tus sueños y tu intuición; hay mensajes importantes en el silencio.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tus amigos serán el refugio ideal hoy. Los proyectos grupales reciben un impulso de entusiasmo. Es un viernes perfecto para hacer networking o simplemente salir a reír con gente que comparte tus ideales.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu carrera y tu imagen pública están bajo la lupa, pero de forma positiva. Un superior podría notar tu esfuerzo. No tengas miedo de mostrar tus logros; hoy la seguridad en ti mismo será tu mejor carta.