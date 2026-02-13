Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 13 de febrero
13 de febrero 2026·06:31hs
Horóscopo del viernes 13 de febrero de 2026
Para este viernes 13 de febrero de 2026, la energía se siente electrizante. La Luna se encuentra transitando los últimos grados de Sagitario antes de pasar a Capricornio, lo que genera un clima de aventura mezclado con la necesidad de aterrizar proyectos.
Al ser un viernes 13, más allá de los mitos, es un día de transformación y cierre de semana laboral con mucha intensidad emocional.
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Te sentirás con ganas de romper la rutina. Es un viernes ideal para planear una escapada o un evento social. En lo laboral, un asunto pendiente se resuelve a tu favor, permitiéndote descansar el fin de semana sin preocupaciones.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
La Luna moviliza tus recursos compartidos. Podría haber una charla seria sobre finanzas con tu pareja o socio. No te cierres; la flexibilidad hoy será tu llave maestra para evitar conflictos innecesarios.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
El foco está en tus relaciones. Si hay algo que no dijiste durante la semana, hoy es el momento. La energía de Sagitario te empuja a ser honesto, pero trata de no ser demasiado directo para no herir susceptibilidades.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Es un día para poner orden en tu salud y tus hábitos. Si te sientes agotado, delega tareas. Un compañero de trabajo podría darte una noticia que te obligue a reorganizar tu agenda del lunes.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
¡Viernes de brillo! Tu creatividad y magnetismo están en el punto más alto de la semana. Es un día excelente para el romance o para iniciar un proyecto artístico. Deja que tu corazón guíe tus decisiones hoy.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Tu atención se vuelve hacia el hogar. Quizás sientas la necesidad de quedarte tranquilo en casa o resolver un tema familiar pendiente. Es un buen momento para limpiar energías y prepararte para un descanso profundo.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Día de mucha comunicación y movimiento. Recibirás muchos mensajes o llamadas; trata de priorizar. Un encuentro casual o una charla corta con alguien cercano te dará una idea brillante.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
El foco está en tu valoración personal y en el dinero. Podrías sentir el impulso de darte un gusto; hazlo solo si tus cuentas están en orden. Es un buen momento para reclamar lo que te corresponde económicamente.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Con la Luna aún en tu signo, te sientes el protagonista. Es un día de renovación personal. Aprovecha esta energía para cambiar algo de tu apariencia o para tomar una decisión importante que te beneficie.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Sentirás la necesidad de retirarte un poco del ruido. Antes de que la Luna entre en tu signo mañana, hoy toca introspección. Escucha tus sueños y tu intuición; hay mensajes importantes en el silencio.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Tus amigos serán el refugio ideal hoy. Los proyectos grupales reciben un impulso de entusiasmo. Es un viernes perfecto para hacer networking o simplemente salir a reír con gente que comparte tus ideales.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Tu carrera y tu imagen pública están bajo la lupa, pero de forma positiva. Un superior podría notar tu esfuerzo. No tengas miedo de mostrar tus logros; hoy la seguridad en ti mismo será tu mejor carta.