Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 24 de febrero

24 de febrero 2026
Horóscopo Acuario

Horóscopo Acuario

Horóscopo del martes 24 de febrero de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tu mente estará a mil por hora. Es un martes ideal para ventas, trámites o reuniones donde necesites convencer a otros.

  • Ojo aquí: Cuidado con hablar de más sobre temas privados. Tu lengua puede ser más rápida que tu discreción hoy.
  • Consejo: Una caminata corta te ayudará a bajar la ansiedad mental.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tras el paso de la Luna por tu signo, hoy el foco se traslada a tu economía. Sentirás la necesidad de diversificar tus ingresos o buscar nuevas formas de rentabilizar tus talentos.

  • Dinero: Es un buen día para comparar precios o negociar condiciones. No te quedes con la primera oferta.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

¡La Luna entra en tu signo! Te sentirás renovado y con una chispa especial. Es tu momento de la semana para ser el centro de atención y comunicar tus deseos.

  • Amor: Tu carisma natural atraerá a personas interesantes. Si tienes pareja, es un gran día para una charla ligera y divertida que rompa la rutina.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Día de introspección. La Luna en Géminis activa tu zona del inconsciente, lo que puede traerte muchos sueños o recuerdos. Sentirás que necesitas silencio para procesar tus emociones.

  • Salud: No te exijas socializar si no tienes ganas. Tu energía está en un proceso de limpieza interna.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu vida social cobra un impulso increíble. Es un martes excelente para el trabajo en equipo o para contactar a amigos que hace mucho no ves.

  • Vínculos: Un proyecto grupal recibirá una idea brillante de tu parte. Tu visión de futuro está muy afilada hoy.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El foco está en tu carrera y proyección pública. Es un día para ser flexible: quizás surjan cambios de último momento en la oficina que requieran tu capacidad de análisis rápido.

  • Éxito: Tu palabra tiene peso ante tus superiores. Exprésate con seguridad pero mantén la fluidez.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Sentirás una fuerte llamada hacia la expansión. Es un día magnífico para estudiar, planificar un viaje o conectar con personas del extranjero.

  • Mente: Tu curiosidad te llevará a descubrir información valiosa. No te cierres a nuevas filosofías de vida.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día de investigación profunda. Tu mente estará detectivesca, ideal para resolver misterios, temas de impuestos o deudas pendientes.

  • Intimidad: Buscarás conversaciones honestas y profundas. La piel y la palabra se fusionan hoy para darte una experiencia intensa.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La Luna en tu signo opuesto pone el énfasis en tus vínculos de a dos. Es un martes de "ida y vuelta".

  • Consejo: Aprende a escuchar la perspectiva del otro. Hoy el consenso será más productivo que tener la razón.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu rutina laboral te pedirá mucha atención a los detalles y versatilidad. Es un buen día para reorganizar tus archivos o aprender a usar una herramienta nueva que agilice tu trabajo.

  • Bienestar: Presta atención a tus pulmones y brazos; evita las posturas rígidas frente a la pantalla.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

¡Pura creatividad! Te sentirás muy inspirado para jugar, crear y disfrutar. Es un martes excelente para el romance ligero y los encuentros espontáneos.__IP__

  • Hijos/Hobby: Dedicarle tiempo a lo que amas te devolverá la alegría que el exceso de responsabilidades te había quitado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con el Sol en tu signo, brillas, pero hoy la Luna te pide que vuelvas al hogar. Sentirás ganas de charlar con tus familiares o de ordenar tu espacio personal.

  • Emociones: Podrías estar un poco más voluble de lo habitual. No tomes decisiones importantes basadas en un estado de ánimo pasajero.
El eclipse lunar se podrá ver desde distintos continentes

Eclipse lunar a la vista: cuándo se podrá observar la "Luna de Sangre"

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Múltiples cortes y desvíos de colectivos este martes en la ciudad de Santa Fe

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Múltiples cortes y desvíos de colectivos este martes en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe tendrá una semana con cambios: calor intenso, frente frío y máximas en descenso

Cortes programados por EPE para este martes

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

