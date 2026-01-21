Uno Santa Fe | Información General | abrazo

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

El Día del Abrazo se conmemora desde 1986 por iniciativa de Kevin Zaborney de la Universidad de Michigan, Estados Unidos

21 de enero 2026 · 11:00hs
El abrazo es muy beneficioso para la vida 

El abrazo es muy beneficioso para la vida 

El Día Internacional del Abrazo se celebra cada 21 de enero y se trata de un evento creado por Kevin Zaborney, un estadounidense que estaba preocupado por las pocas muestras de afecto que realizaba la gente en público, incluso, con los miembros de su familia.

Este día se conmemora desde 1986 por iniciativa de Zaborney de la Universidad de Michigan, Estados Unidos y su misión es promover la expresión de afecto y apoyo entre las personas aportando múltiples beneficios para la salud física, emocional y psicológica.

Los abrazos son importantes para ayudar a comunicarse y transmitir emociones sin utilizar palabras, además favorecen la regulación emocional y enseñan habilidades sociales, disminuyen el dolor y la tristeza, recargan la energía, estimulan el sistema inmunológico y equilibran el sistema nervioso cuando se presenta una alteración.

Principales beneficios del abrazo

  • Aportan seguridad: una buena dosis de abrazos ayuda a sentirse seguros y confiados.
  • Provoca placer: cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina, ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego.
  • Cubre necesidades afectivas: una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querida y quienes que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto humano.
  • Permiten funcionar de mejor manera: cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día.
  • La mejor cura contra la timidez: permite a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos.
  • Disminuye la presión arterial: las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardiaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente.
