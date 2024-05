Javier Milei sobre ser eventual persona no grata en España: "Veremos hasta dónde llega el totalitarismo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue quien comunicó la retirada de la embajadora en Argentina, después de que advirtiera de la toma de “medidas oportunas” si Milei no ofrecía una “rectificación pública”. Por el momento, España no ha adoptado más medidas diplomáticas al respecto, más allá de la retirada de su embajadora. Una decisión que Milei calificó de “disparate”, y que no cuenta con muchos precedentes similares, al menos, en lo que respecta a tensiones diplomáticas con otros países.