Javier Milei visitó al "Gordo Dan" y anticipó que "para agosto la inflación va a empezar con cero"

En una entrevista en el canal Carajo , el presidente Javier Milei aseguró que para agosto de 2026 la inflación “va a ir a cero”, defendió el rumbo de su programa económico, celebró los resultados electorales de La Libertad Avanza y volvió a vincular la suba del riesgo país con lo que denomina “el riesgo kuka”.

Durante la charla en el streaming libertario, el mandatario se mostró confiado en la evolución de los precios y sostuvo que la desaceleración inflacionaria ya es evidente en los indicadores. Según sus propias cifras, la inflación pasó de un ritmo anualizado del “17.000%” a ubicarse en torno al “24%”.

"Inflación cero"

“Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, afirmó Milei, al tiempo que insistió en que el programa económico “está funcionando muy bien”.

En ese marco, explicó que el primer impacto se observa en los precios mayoristas y que luego se trasladará al índice de precios al consumidor. “Eso después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, señaló.

En clave política, el Presidente destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza en los comicios de octubre y comparó el resultado con una victoria en primera vuelta. “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, afirmó, e incluso aseguró que el respaldo podría haber rondado el 50% si su imagen hubiese estado impresa en las boletas.

Milei también volvió a referirse al concepto de “riesgo kuka” para explicar la suba del riesgo país. Según su análisis, se trata de una prima adicional asociada a la incertidumbre política y a la expectativa de un eventual regreso de políticas de la gestión anterior.

“Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, sostuvo, y describió un escenario en el que, ante la idea de que “no hay mañana”, se frena la inversión y cae la demanda, con impacto directo en los precios de los activos y en las tasas de interés.

En ese contexto, acusó a la oposición de haber pasado “ocho meses tratando de romper el equilibrio fiscal” antes de las elecciones y rechazó las críticas que atribuyen la estabilidad del plan económico al apoyo externo. “Algunos dicen que el plan lo sostuvo Estados Unidos, pero no nos van a dar una mano si nos estamos viniendo abajo”, afirmó.

El Presidente valoró especialmente el respaldo internacional y mencionó el rol del presidente estadounidense Donald Trump y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Fue muy importante su ayuda, mientras los socios de la casta querían que todo reventara, aun cuando eso perjudicara a la mayoría de los argentinos”, dijo.

Sobre las críticas sociales, Milei negó que su gobierno desatienda a los sectores más vulnerables. “Es falso que no nos importan los pobres. Los países más libres son los más ricos y los que menos pobres tienen”, aseguró.

Por último, volvió a cuestionar el modelo económico de las últimas décadas y sostuvo que la Argentina convivió históricamente con déficit fiscal. “Durante 100 años se trabajó sobre los síntomas y no sobre las causas. Más Estado, más impuestos y más controles solo hicieron que el sistema funcione cada vez peor y que la gente pierda libertad”, concluyó.