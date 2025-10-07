Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

La joven de 22 años , Daiana Magalí Mendieta, que estaba desaparecida desde el pasado viernes en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla , en el departamento Tala, fue encontrada sin vida este martes. El hallazgo fue durante un rastrillaje realizado en una zona rural llamada Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12.

El cuerpo se encontró a unos pocos kilómetros de donde fue hallado abandonado su auto la madrugada del domingo. Estaba oculto adentro de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad.

Desde el viernes a la noche se desconocía su paradero y la última vez que la vieron fue cuando salió de su casa en un Chevrolet Corsa Classic. Horas después, cerca de las 4 de la madrugada del domingo, la policía encontró el auto abandonado en un camino vecinal a 2,5 kilómetros del pueblo. Tenía las llaves puestas y sin signos de haber sido forzado.

Tras la denuncia presentada por su familia, la investigación se enfocó rápidamente en un solo sospechoso: un hombre de 55 años apodado “Pino”, quien permanece detenido.

En tanto, el vehículo fue secuestrado para realizar pericias a cargo del personal de Criminalística de Paraná, con el objetivo de encontrar rastros o indicios que orienten la búsqueda.

image

El principal sospechoso y los allanamientos

De acuerdo a lo que declaró al medio Ahora el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los primeros peritajes confirmaron que Daiana había tenido contacto con “Pino” poco antes de desaparecer. Con esa información, el lunes se llevó a cabo un allanamiento en un galpón alquilado por el sospechoso.

El operativo, ordenado por la jueza Silvina Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, terminó con la detención del hombre, quien intentó resistirse armado. En el lugar secuestraron teléfonos celulares y armas de fuego.

Las autoridades aún intentan establecer el tipo de relación que existía entre Daiana y el detenido. “No se trata de un familiar ni de alguien del entorno cercano”, aclaró Silva, quien indicó que la Fiscalía trabaja para determinar si había algún vínculo entre ambos.