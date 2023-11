La "nariz de Pinocho" de Massa y el supuesto psicotécnico que no pasó Milei en el BCRA: las chicanas en el debate Durante la discusión, ambos candidatos se arrojaron con munición gruesa. Aunque estaba prohibido descalificar, Massa y Milei se acusaron mutuamente y el debate tomó alto voltaje. 12 de noviembre 2023 · 23:35hs

Milei y Massa se sacaron chispas en el debate.

El debate presidencial de este domingo entre Sergio Massa y Javier Milei, rumbo a la elección que definirá al próximo presidente, tuvo momentos muy ríspidos y picantes. Por ejemplo, cuando el candidato de La Libertad Avanza trató de "mentiroso", "ventajita" y hasta de "delincuente" a su opositor. Sergio Massa, por su parte, le dio un golpe casi de knock out a su oponente cuando dio a entender que Milei quiere eliminar el Banco Central por una cuestión personal, supuestamente por no haberle renovado la pasantía por no pasar un examen psicotécnico.

"Me habían dicho que eras mentiroso, pero no creía que tanto. Si fueras Pinocho, tu nariz ya me estaría lastimando un ojo", atacó Milei a Massa, a quien también trató de "ventajita" y "delincuente". El candidato de Unión por la Patria respondió invitando al libertario a hacer una denuncia en Tribunales: "Si tenés un delito probado de mi persona, mañana mismo te acompaño a Tribunales a hacer la denuncia", le dijo.

En otro momento del debate, Massa habló del "respeto", la "templanza" y también la "salud mental" que se debe tener para asumir un cargo tan importante como el de presidente de la Nación. "Javier, vos trabajaste en el Banco Central. Contale a la gente por qué no te renovaron el contrato en el Banco Central", le tiró Massa a Milei, dando a entender que no pudo seguir allí porque no superó el examen psicotécnico, transformando la cuestión de la disolución del BCRA en personal. Milei eligió no responder sobre el tema y se lo notó incómodo con el tema.