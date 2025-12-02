Uno Santa Fe | Información General | Obesidad

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El laboratorio Elea presentó el inyectable Obetide, a un precio menor que las versiones importadas en medio de la alta demanda del medicamento

2 de diciembre 2025 · 09:18hs
El medicamento inyectable contra la obesidad de fabricación nacional

La llegada del primer medicamento inyectable de fabricación nacional contra la obesidad marca un cambio en el acceso a las terapias basadas en semaglutida. El nuevo producto, Obetide, fabricado por el laboratorio Elea, empezará a distribuirse en farmacias de Argentina y costará menos de la mitad que Wegovy, la presentación de Novo Nordisk indicada para esta enfermedad.

La semaglutida pertenece al grupo receptor GLP-1, una clase de fármacos que protagonizó uno de los avances farmacológicos más relevantes de los últimos años. Su desarrollo comenzó como tratamiento para la diabetes tipo 2, donde se popularizó bajo la marca Ozempic, y luego se aprobó para la obesidad mediante la formulación Wegovy. En la Argentina, también existe una opción de producción local para diabetes tipo 2, Dutide, que utiliza la misma molécula.

En Argentina, más del 61% de los adultos vive con obesidad

El lanzamiento ocurre en un país donde más del 61% de los adultos vive con exceso de peso y donde los tratamientos de última generación se mantienen fuera del alcance de la mayoría por su elevado costo. La llegada de una versión nacional podría modificar ese escenario, siempre y cuando la cadena de distribución garantice disponibilidad y las coberturas del sistema de salud acompañen la demanda.

La expansión global de los GLP-1, que pasaron de tratar la diabetes a ocupar un rol central en el manejo de la obesidad, impulsa también la demanda regional. Los reguladores analizan nuevas opciones terapéuticas mientras revisan criterios de acceso para una población cada vez más amplia.

Cómo actúa la semaglutida y a quiénes está dirigido el medicamento

La molécula imita la acción de la hormona GLP-1, regula la saciedad, modera los niveles de glucosa y colabora con funciones digestivas. Los especialistas la indican para diabetes tipo 2, obesidad y sobrepeso con factores de riesgo como hipertensión o dislipidemia.

La diferencia entre las fórmulas para diabetes y para obesidad radica en las dosis: las presentaciones para control del peso utilizan concentraciones más altas para favorecer la reducción ponderal, mientras que las de diabetes recurren a dosificaciones menores para mejorar el control glucémico.

Además, los estudios muestran que la semaglutida reduce el riesgo de muerte cardiovascular al disminuir la probabilidad de infartos y accidentes cerebrovasculares. También mejora parámetros metabólicos y ejerce beneficios sobre otras patologías asociadas al exceso de peso.

La indicación de semaglutida para la obesidad es en función del índice de masa corporal (IMC). Los profesionales la consideran para personas con IMC igual o superior a 30, o mayor a 27 cuando existen factores de riesgo como hipertensión o dislipidemia.

Elea presentará Obetide en jeringas prellenadas de aplicación semanal subcutánea. También, la empresa afirma que desarrolló un proceso de fabricación en Argentina con objetivo de asegurar su disponibilidad y así evitar cambios drásticos en el precio de los medicamentos.

