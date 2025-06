Los gobernadores volverán a reunirse a la espera de una respuesta del Ejecutivo por las recaudaciones

El nuevo intercambio se además en las vísperas de la primera reunión formal de Consejo de Mayo, donde serán representados por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el próximo martes a las 9 en Salón de los Escudos de Balcarce 50.

Este lunes, los gobernadores arribarán a Azopardo 750 con la intención de alcanzar acuerdos que les permitan unificar posturas para avanzar en una reforma fiscal que posibilite compensar la caída en la recaudación generada a raíz de la disminución de la coparticipación nacional y la baja en el consumo.

En las vísperas, el aliado peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán) anticipó: “No solo vamos a hablar del Estado provincial, sino también de la actividad privada. Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma”.

Por su parte, remarcó que la Nación debe tener “un diálogo más profundo con las provincia”, y si bien destacó su vínculo fluido con la administración libertaria alertó: "Puedo ser dialoguista, pero dialogo a favor de la provincia de Tucumán. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”.

“A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el presidente (Javier Milei) que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal. Eso no existe en ninguna posibilidad", planteó, y advirtió: "O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”.

La advertencia del tucumano llegó varios días después del nuevo contacto con Francos, que tomó el compromiso de analizar junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la posibilidad de elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Al momento, la respuesta de las autoridades nacionales aún no llegó, pero los gobernadores confían en que podría estar al caer durante el transcurso de la mañana. Incluso, según supo la agencia Noticias Argentinas, hay importantes posibilidades de que el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, se sume al intercambio de esta mañana junto a secretario de Hacienda.

La reunión se dará en la previa a la primera convocatoria del Consejo de Mayo, que funcionará por primera este martes, a un año de su creación, con la idea materializar varios de los puntos acordados durante el Pacto de Mayo firmado en Tucumán.

La representación del Poder Ejecutivo estará a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mientras que por las provincias se presentará el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La cara del Senado será la senadora Carolina Losada y la de Diputados el legislador del PRO Cristian Ritondo.

Por su parte, por las organizaciones sindicales de tercer grado asistirá el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las empresarias el presidente de la UIA, Martín Rappallini.