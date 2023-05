Ante la pregunta a ChatGPT: "¿Qué trabajos no podrá reemplazar la IA?"

En cuestión de segundos ha emitido una respuesta de 275 palabras. Cuando se le pide que reduzcaa su respuesta a menos de 50 palabras, fue mucho más lento. Mucho, mucho más lento.

Esto quizás pruebe algunos de los puntos que ChatGPT hizo en su respuesta original, cuando dijo que AI no podrá reemplazar:

*Trabajos que requieren juicio humano y toma de decisiones.

*Trabajos que requieren una comunicación compleja y matizada.

También dijo que la IA no desplazará trabajos que requieran:

*Inteligencia social y emocional

*Creatividad e innovación

*Destreza física y movilidad.

Dado que ChatGPT y otras formas de IA generativa crean su resultado al sintetizar lo que encuentran en internet, no sorprende que su respuesta se cruce con algunos de los hallazgos del Informe sobre el Futuro de los Empleos 2023 del Foro Económico Mundial, un análisis en profundidad de cómo evolucionarán los trabajos y las habilidades en los próximos cinco años, escrito por humanos.

Los trabajos que están más seguros de la IA

Las encuestas realizadas para el Informe sobre el futuro de los trabajos sugieren que el mayor crecimiento laboral en 2023-2027 será para operadores de equipos agrícolas, conductores de camiones pesados y autobuses, y maestros de educación vocacional. Le siguen en cuarto lugar los mecánicos y reparadores de maquinaria.

Esto sugiere que una de las mayores ventajas del cerebro humano sobre la IA es el hecho de que está unido a un cuerpo humano real. De hecho, las expectativas de que el trabajo físico y manual podría ser desplazado por máquinas han disminuido, y las empresas encuestadas para el informe creen que el 42% de las tareas podrían automatizarse para 2027.

Empleos en la agricultura

Se espera que haya un aumento del 30% en los puestos de trabajo para los profesionales agrícolas en los próximos cinco años, según el informe de 2023. Son tres millones de empleos adicionales.

campo trilladora maíz.jpg google

Esto se debe solo en parte a que es mucho menos probable que los trabajadores de esta área se vean afectados por la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso como ChatGPT. Otras razones incluyen el acortamiento de las cadenas de suministro, con más establecimientos agrícolas pequeños (pymes) vendiendo directamente a los consumidores en lugar de a través de intermediarios.

El creciente uso de tecnologías agrícolas y el aumento de las inversiones en adaptación al cambio climático también están generando una expansión de los empleos agrícolas. Pero la llamada "agricultura climáticamente inteligente", que aborda los desafíos interrelacionados de la seguridad alimentaria y la aceleración del cambio climático, no solo está aumentando el empleo, sino que también está impulsando los estándares de vida y los resultados ambientales, así como la seguridad alimentaria y la resiliencia de los cultivos, según al Banco Mundial.

Trabajos en Educación

Se espera un crecimiento de empleos del 10% en la industria de la educación para 2027, según las encuestas para el Informe sobre el futuro de los empleos 2023. Esto podría significar otros tres millones de empleos en educación vocacional y educación superior.

IA trabajos destreza física 1.jpg

“Este crecimiento es particularmente frecuente en los países que no pertenecen al G20, donde se espera que sea un 50% más alto que en los países del G20”, dice el informe.

La gran aceptación de las tecnologías de desarrollo de la educación y la fuerza laboral se considera un gran impulsor de la creación de empleo. El otro es el aumento de los esfuerzos de las organizaciones para cerrar las brechas de habilidades a medida que la IA y otras tecnologías reescriben las reglas sobre las capacidades que necesitan los empleados y los empleadores.

Las habilidades más demandadas son, como mencionó ChatGPT, el pensamiento analítico y creativo. Otras habilidades cerca de la parte superior de las listas de deseos de los empleadores son:

*Empatía y escucha activa

*Motivación y autoconciencia

*Liderazgo e influencia social

*Gestión del talento

*Orientación al servicio y atención al cliente.

*Todas estas son habilidades altamente humanas que quedan fuera del conjunto de habilidades de la IA.

*Trabajos de cadena de suministro y logística.

Al igual que en el sector agrícola, se espera que un cambio hacia la localización de las cadenas de suministro sea uno de los mayores creadores de empleo bruto en la industria de la logística, sin embargo, The Future of Jobs Report 2023 señala que también podría conducir a algunas pérdidas de empleo, al igual que la escasez de suministros, el aumento de los costos de los insumos y una desaceleración económica mundial, al menos a corto plazo.

Se espera un aumento neto de dos millones de puestos de trabajo, o el 12,5% de la fuerza laboral, para el sector de la cadena de suministro y la logística, según las encuestas para el informe de 2023. Las tendencias en esta área se ven afectadas por la escasez de conductores de camiones y camiones pesados a mediados de 2022. Pero las expectativas relativamente bajas sobre el impacto de los vehículos autónomos en la creación de empleo, también sugieren que es poco probable que la profesión de conductor desaparezca en un futuro cercano.

“El futuro del empleado de cuello blanco está más amenazado que el del conductor de Uber, porque todavía no tenemos autos que se conducen solos, pero la IA ciertamente puede escribir informes”, Martin Ford, autor de Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Todo, le dijo a la BBC.

“En muchos casos, los trabajadores más educados se verán más amenazados que los trabajadores menos educados. Piense en la persona que trabaja limpiando habitaciones de hotel: es realmente difícil automatizar ese trabajo”.

En general, el 50% de las organizaciones espera en última instancia que la IA genere crecimiento laboral, mientras que solo el 25% cree que conducirá a la pérdida de empleos, según el informe del Foro.

Cuando se le preguntó a ChatGPT su opinión sobre si se crearán o perderán más trabajos debido a la IA, esto es lo que dijo:

“El impacto de la IA en la creación o pérdida de empleo es un tema complejo y multifacético, y la respuesta dependerá de varios factores, como la industria específica, el tipo de trabajo y el nivel de implementación y adopción de la tecnología de IA”.

Tal vez sea hora de que ChatGPT participe en uno de esos cursos de actualización que cubren el pensamiento analítico.

