¿Massa baja retenciones al agro? Pidió información y podría hacer un anuncio antes del balotaje

"Me lo viven reclamando, charlé con ellos de manera informal sobre cuál sería el mejor esquema en una toma de decisiones", agregó y aclaró que lo va a decidir Sergio Massa.

Sobre la potencial rebaja de retenciones, Bahillo resaltó: "Puede ser una decisión probable". "Se está evaluando sobre la base de una coyuntura muy compleja", comentó en una nota a Rivadavia Agro, en donde buscó aclarar también su postura sobre la Separata del Presupuesto 2024.

Según estimaciones de Agricultura, el sector agropecuario podría exportar en 2024 US$ 52.000 millones vs. US$ 35.000 millones en 2023, que estuvo marcado por la sequía. "Cuando uno es oposición es más fácil este tipo de decisiones y propuestas", resaltó. "Sergio Massa están pensando en bajar impuestos al sector, no en incrementarlos".

