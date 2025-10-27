Uno Santa Fe | Información General | Javier Milei

Trump felicitó a Milei: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él"

“Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental”, respondió el presidente argentino.

27 de octubre 2025 · 08:31hs
Donald Trump y Javier Milei

gentileza

Donald Trump y Javier Milei

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al mandatario nacional Javier Milei por la “aplastante” victoria en las elecciones legislativas locales de este domingo.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Por su parte, el Presidente le agradeció por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1982670284873216040&partner=&hide_thread=false

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

El Tesoro de los Estados Unidos apostó fuerte a la administración libertaria y durante las últimas semanas acompañó a nivel cambiario y financiero, incluso con la compra de pesos para liberar la presión sobre el dólar.

• LEER MÁS: En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Javier Milei Donald Trump Argentina
Noticias relacionadas
Voto Javier Milei

Javier Milei votó y saludó a sus seguidores sin hacer declaraciones

Elecciones legislativas en Santa Fe 2025

En Santa Fe ya se vota para renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados

Javier Milei, presidente de la Nación

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

Javier Milei estuvo en Santiago del Estero y esta tarde va a Tucumán

Javier Milei encara el último tramo de la campaña visitando Santiago del Estero y Tucumán

Lo último

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Último Momento
Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Ovación
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras