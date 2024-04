Milei a Cristina: "La gente se caga de hambre porque su modelo se basaba en gastar sin límites"

Además, Milei sostuvo en su mensaje: "El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron".

En un pasaje de su discurso, Cristina había cuestionado los datos económicos expuestos por Milei en la cadena nacional.

"Lo veo congratularse por el superávit público del primer trimestre pero no pagaste la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias ni a las universidades. No hermano, no tenés un superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés", apuntó la ex presidenta.

“Te puede haber votado el 60 por ciento, pero si sos gobierno y la gente se caga de hambre, no puede llegar a fin de mes, pierde el trabajo. ¿De qué sirve?", se preguntó la dirigente peronista.

