Milei: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo"

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que le "encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo ", y en particular terminar con la carrera política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo además que en la Universidad hay "discusiones mentirosas" con el único fin de evitar las auditorías.

El mandatario nacional, entrevistado en el canal porteño Todo Noticias (TN), sostuvo que la interna que enfrenta a Cristina con Ricardo Quintela para conducir el peronismo “es un problema de la oposición", pero destacó: "También hay una parte de morbo y es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

Milei desgranó conceptos sobre distintos temas, como la visita de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a la expresidenta María Estela Martínez de Perón ("yo no lo hubiera hecho, no tuvo ningún mérito intelectual para haber estado en ese cargo”, sostuvo el jefe del Estado), admitió que ha consultado con Mauricio Macri para cubrir algunos cargos ("tenemos una gran relación") y dudó sobre la posibilidad de una eventual postulación de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ("no la veo con intenciones").

“La inflación va a seguir bajando en los próximos meses”, pronosticó el presidente, y destacó que en algunos sectores hay deflación. Y agregó: “Nosotros trabajamos básicamente con hipótesis de escenarios y en función de eso nos vamos moviendo, pero las proyecciones y eso se las dejo a las personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas”.

Sobre la posibilidad de abrir el cepo, indicó que “hoy se está mucho más cerca” y dijo que como liberal libertario "no hay nada que odie más que aquello que restrinja las libertades de los individuos. Pero no estoy dispuesto a salir a cualquier precio. Muchos, en especial los kirchneristas, creían que nosotros íbamos a abrir el cepo el primer día”.

Luego de que vetara la ley de financiación universitaria, Milei destacó que la imagen de las casas de estudio “cayó cerca de 30 puntos y esto no es porque sí, sucede porque la gente entendió de qué se trata esto”.

Insistió en que "no está en juego ni la universidad pública ni su arancelamiento. Lo único que queremos hacer es auditarlas. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que toda la política que vive a costa de las universidades no quiere. Entonces, son todas unas discusiones mentirosas para evitar auditarlas”.

