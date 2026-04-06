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Milei reúne a su Gabinete en Casa Rosada para blindar la gestión y dar un gesto de unidad

El Presidente de la Nación tiene previsto un encuentro en Casa Rosada, con su equipo de trabajo, para reforzar la unidad dentro del Gobierno.

6 de abril 2026 · 09:19hs
Milei recibe al gabinete en la Casa Rosada

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Milei recibe al gabinete en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei comenzará, esta semana, con una nueva reunión de Gabinete, que tendrá como objetivo, además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, mostrar y reforzar la unidad dentro del Gobierno Nacional, luego de las imputaciones hacia uno de los funcionarios de confianza del jefe de Estado, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La reunión prevista para este lunes al mediodía, en Casa Rosada, contará con la presencia de varios funcionarios del círculo rojo de Milei: además de Adorni, se preve la asistencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior Diego Santilli, entre otros.

Luego de una semana turbulenta por las acusaciones hacia Adorni por sus inmuebles no declarados y por falta de facturas claras sobre sus viajes al exterior, el Gobierno Nacional planea diagramar las tareas con cada ministerio para la ‘segunda etapa de la gestión’; también se rumorea que el jefe de Gabinete inicie una serie de encuentros individuales con ciertos funcionarios, a lo largo de la semana, para ahondar principalmente en los temas de Seguridad Nacional, Defensa y Salud.

Este encuentro, además de los puntos centrales que determinarán los próximos días de trabajo, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, después de la imputación de Adorni que afectó al Poder Ejecutivo Nacional.

• LEER MÁS: Crece la interna en el Gobierno mientras continúa el impacto político del caso Adorni

Javier Milei Gabinete Casa Rosada
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