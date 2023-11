Milei visitará la provincia este martes y apuntó contra los "tosedores" en el debate

Javier Milei no durmió después del debate. Eso contó este lunes a la mañana en diálogo con uno de sus periodistas amigos, Eduardo Feinmann, ante quien hizo su propio análisis sobre el duelo verbal con Sergio Massa y buscó así dar un disputa de sentido de lo que ocurrió el domingo a la noche en la Facultad de Derecho de Derecho. El libertario consideró que le fue bien. Por otro lado, adelantó que este martes encabezará una gran caravana de campaña en Rosario.

“Me sentí muy cómodo. Lo que hay que comprender es lo que va a buscar cada uno al debate”, sostuvo. Y apuntó contra su adversario: “Había una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”, celebró.

No sacarse fue, claramente, uno de los objetivos de Milei. Massa, dijo el libertario, buscaba todo lo contrario: mostrarlo “como alguien irascible que no puede mantener la estabilidad emocional, pero anoche no lo consiguió”.

No solo eso, denunció una particular maniobra que según usaron tanta Massa como la gente que lo acompañó. “Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”.

En su interpretación, no es cierto que el peronista lo haya acorralado con la interpelación a la que lo sometió, sobre todo al principio del debate. “El primer bloque pareció ingenuo de nuestra parte, pero fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa que está haciendo. Uno de nuestros objetivos era demostrar que todas las cosas de las que nos acusan son mentiras. Lo hicimos de manera impecable, las logramos desestimar”, se autoelogió.

“Las preguntas eran funcionales a mi estrategia... mi objetivo era demostrar todas las falsedades que me han hecho con la campaña negativa. Luego yo tenía una segunda vuelta, que era la parte de Producción y Empleo, y ahí le doy una sopapeada que lo rompo todo”, fue su mirada, muy diferente a la que tuvieron la mayoría de los analistas.

Más tarde, en otra entrevista radial, explicó por qué Mauricio Macri y Patricia Bullrich no lo acompañaron anoche en la Facultad de Derecho: “Son de otra fuerza política, no tenían por qué estar en ese lugar”. Además, dijo que Massa tuvo la actitud de un “psicópata”.

Sobre cómo terminará su campaña, adelantó que La Libertad Avanza realizará “dos caravanas grandes: una el martes en Rosario y el cierre de campaña lo vamos hacer en Córdoba el jueves”.

