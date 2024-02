Mujeres valientes: migrar en medio del narcotráfico

Muchas mujeres de Rosario dejan sus hogares en medio de fuertes balaceras de bandas narco que pueden terminar con sus vidas o las de sus familias. Con los meses este problema creció y aún no ha terminado. Migrar es un desafío cargado de violencia de género y otras atrocidades que tienen que enfrentar quienes deciden escapar.

Meses atrás una familia de Nuevo Alberdi contó su drama a la prensa y pidió, con desesperación, que las autoridades intervengan para frenar las amenazas y los tiros que recibían constantemente en su casa. Tiempo después abandonó su hogar. La agencia Antártica Press recorre el mundo para contar estas historias que no deberían existir, como la migración en situaciones de vulnerabilidad.

Los ataques narco terminaron con la vida de niños y mujeres, y sembraron el terror en toda la provincia. No son solo tiros, es el miedo de salir a la calle y ser amenazado. Quedar en medio de una balacera es una situación que pasa constantemente y abandonar sus casas es una de las soluciones que encontraron muchas familias de la provincia.

Migrar en medio de la vulnerabilidad y la violencia de género

Muchas mujeres migran a otras ciudades para alejarse de la violencia de género, el desempleo, la pobreza, las guerras, el narcotráfico y todo tipo de problemas que atentan contra sus derechos. La mutilación genital femenina es otra de las prácticas que sufren mujeres y niñas en Estados Unidos y otros países de África y Europa.

Los periodistas de Antártica Press viajaron a Kenia y hablaron con sobrevivientes. Asha Ismail es una de ellas, nació en Garissa, una zona fronteriza con Somalia, y cuando tenía cinco años su madre la llevó a otro pueblo para la mutilación de sus genitales. Luego, Asha se casó por obligación y tuvo una hija, Hayat. “Decidí que no iba a pasar por todo lo que había pasado”, relató y agregó que por eso migró para evitar que su niña sufriera el corte.

mujeres valientes 2.jpg Imagen ilustrativa cotk_photo

Migrar a otra ciudad o a otro país no es una tarea sencilla en situaciones de extrema precariedad. Las agencias de las Naciones Unidas (ONU) piden a los países que destinen más recursos para proteger a las mujeres y niñas que, huyendo de una situación de vulnerabilidad, se ven expuestas a amenazas como la violencia sexual, física y la desaparición forzada.

“En las Américas, hay 73,5 millones de migrantes y 22,1 millones de desplazados forzosos, todos ellos con necesidades de protección internacional o de asistencia humanitaria. De esas personas, se estima que el 46% (casi 10 millones) son mujeres y niñas”, informó la ONU.

Las mujeres y las niñas dejan sus hogares en busca de oportunidades laborales o para huir del narcotráfico, las guerras o el cambio climático. Cecilia Alemany Billorou, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe advirtió que también ocurre por “la violencia basada en género en contextos de crimen organizado” como sucede en Rosario. Se van ante la necesidad de protegerse a sí mismas y a sus familias.

Por otro lado, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) empezó a registrar los casos de homicidios de mujeres en contextos de violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado en Argentina. Hasta el 31 de diciembre de 2023 se cometieron 28 casos relacionados con el narcotráfico y se comprobó que, de los 322 femicidios ocurridos, 28 de los asesinos eran sicarios.

mujeres valientes 3.jpg Imagen ilustrativa Aarón Blanco Tejedor

Estar expuesta a la trata

A su vez, el riesgo de sufrir violencia de género o ser captada por redes de trata crece durante la migración. “La falta de presencia institucional en las rutas de desplazamiento aumenta este riesgo, exponiéndolas a amenazas como la violencia sexual, violencia física y desaparición forzada”, remarcó José Samaniego, director regional de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para las Américas.

Es una situación que se ve a simple vista en el aeropuerto de Kenia. Antártica Press detalló que cuenta con tan solo “una carpa para protegerse del sol, una balanza como la de las farmacias, en donde se pesa el equipaje, y unas sillas de plástico típicas de jardín”. La agencia relata las historias mujeres que sobrevivieron a todo tipo de prácticas como matrimonio infantil, mutilación genital, desnutrición, violencia de género y más.

La trata de personas es una de las más graves violaciones de derechos humanos que afecta a las mujeres que migan e incluye explotación sexual, trabajo forzoso y pornografía infantil. En este sentido, UNO Santa Fe informó que en los últimos meses Gendarmería Nacional rescató a 403 personas víctimas de trata y explotación en cinco provincias, incluida Santa Fe.

Por todo esto, son mujeres valientes las que, a pesar de todo, deciden escapar de sus familias o de sus casas para sobrevivir. No es fácil dejarlo todo pero muchas veces no tienen otra alternativa. Antártica Press busca estas historias y las visibiliza para que no se repitan.