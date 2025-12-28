Uno Santa Fe | Información General | trillizas

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Tanto la madre como las recién nacidas se encuentran estables y en buen estado de salud. Las trillizas idénticas están en buen estado de salud

28 de diciembre 2025 · 14:16hs
El nacimiento de trillizas en Chubut es un caso excepcional

Un hecho médico poco frecuente se registró este jueves 25 de diciembre en Chubut, donde una mujer dio a luz a trillizas genéticamente idénticas en el Hospital María Humphreys en Trelew. Se trata de un embarazo monocorial triamniótico, una condición excepcional que ocurre en uno de cada cientos de millones de nacimientos, según estimaciones médicas.

El parto se desarrolló durante la mañana y fue atendido por equipos de obstetricia, neonatología y enfermería del hospital provincial. La primera de las niñas nació a las 8.49 y pesó 1,460 kilos; la segunda, a las 9.50 con un peso de 1,760 kilos; y la tercera, a las 9.52 con 1,690 kilos.

Desde la Secretaría de Salud de Chubut informaron que tanto la madre como las recién nacidas se encuentran estables y en buen estado de salud. Al tratarse de un nacimiento pretérmino, las trillizas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología, donde continúan bajo observación para su recuperación nutricional y seguimiento médico.

El Gobierno provincial destacó el abordaje integral del embarazo, considerado de alto riesgo, y la respuesta del sistema sanitario ante una situación de alta complejidad. En ese sentido, subrayaron que el procedimiento se realizó de acuerdo con los protocolos previstos, garantizando la seguridad de la madre y de las niñas en todo momento.

El gobernador Ignacio Torres celebró el acontecimiento y señaló: “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en la provincia”. Además, resaltó el seguimiento realizado durante la gestación y la planificación previa al parto.

Este es uno de los pocos antecedentes de nacimientos de trillizas idénticas en el país. En 2019 se registró un caso similar en Comodoro Rivadavia, y también hubo episodios en otras provincias como Buenos Aires y Salta, donde las recién nacidas requirieron internaciones prolongadas en neonatología, como ocurre habitualmente en este tipo de partos múltiples.

Por el momento, no se difundieron datos sobre la identidad de la madre ni los nombres elegidos para las niñas. El equipo médico continuará con los controles de rutina hasta definir el momento del alta hospitalaria.

