Nafta con descuento en YPF: cómo y dónde conseguir el 5% de rebaja cargando de noche

La decisión implementada desde hoy se basó en cálculos que muestran una fuerte caída en las ventas de nafta durante la noche, con un mínimo alrededor de las 3 de la mañana, donde se registran apenas 25.000 litros vendidos por hora, comparado con un pico de un millón a las 18.

"La demanda de combustible se mantiene constante desde las 8 am y sube a las 18 donde vende un millón de litros por hora. A las 3 am vende 40 veces menos. Cuando estás en esa relación no se puede ganar plata nunca", afirmó Horacio Marín, presidente de YPF en el "Encuentro de Energía y Producción".

Su idea es que "con el tiempo, el autodespacho debería traducirse en un ahorro en el precio final de la nafta", como en Estados Unidos.

"Nosotros ya teníamos una estación en Luján de Cuyo con autodespacho, la llamamos Smart o Inteligente. La experiencia nos muestra que este modelo puede funcionar en Argentina, pero lleva tiempo que los usuarios se adapten".

La experiencia que la petrolera estatal echa a andar para la implementación de precios diferenciados según franjas horarias y niveles de consumo está siendo observada también por Shell, Axion y Puma para ver si se integran en la movida.

Consumo en ascenso

Si bien el consumo de combustibles se caracteriza este año por la leve tendencia de crecimiento que viene teniendo, así como la composición de las ventas y los precios reflejan un contexto de ajustes y cambios en la demanda, la habilitación para que el combustible que se cargue entre las 23 y las 6 de la mañana un 5% más económico aún presenta dudas sobre su efectividad.

Los condicionantes serían la inseguridad nocturna, la escasa actividad en esa franja horaria y las costumbres locales que acotaron la salida a la calle después que oscurece.

Del millón 800 mil autos que circulan por día, desde la medianoche y hasta las 5 de la mañana son excepciones los que permanecen en el tránsito.

El movimiento habitual a partir de la franja horaria nocturna lo componen regularmente las personas que trabajan de noche, como personal de seguridad, trabajadores de la salud, empleados de bares y restaurantes, entre otros.

También, sobre todo a partir de los miércoles y en pocos barrios iluminados y con vigilancia, algunos bares, restaurantes y locales permanecen abiertos por lo menos hasta después de la medianoche.

Dónde cargar de noche a precio rebajado

Actualmente, el beneficio está activo en cinco estaciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Figueroa Alcorta y Echeverría; Avenida Dorrego y Córdoba; Pringles y Córdoba

Figueroa Alcorta y Echeverría; Avenida Dorrego y Córdoba; Pringles y Córdoba Rosario: 27 de Febrero y Ovidio Lagos

27 de Febrero y Ovidio Lagos Mendoza: Mariano Boedo, Acceso Sur, Luján de Cuyo.

El pago debe realizarse exclusivamente a través de la app de YPF, y el sistema funciona únicamente en las islas de autodespacho.

En julio y agosto habrá asistencia para que los clientes se adapten al sistema.

Modalidades de autodespacho y tecnología en las estaciones

YPF ofrece tres formas de realizar la carga:

Tótem interactivo: disponible en Figueroa Alcorta, permite autorizar y pagar directamente en la pantalla del surtidor.

disponible en Figueroa Alcorta, permite autorizar y pagar directamente en la pantalla del surtidor. Pago en tienda Full: el cliente paga en caja y luego carga en la isla de autodespacho habilitada.

el cliente paga en caja y luego carga en la isla de autodespacho habilitada. Escaneo de QR desde la app: método en desarrollo que permitirá operar totalmente desde el celular.

