Ni plazo fijo, ni dólar blue: cuál es la mejor forma de ahorrar para ganarle a la inflación

Cuando los argentinos logran tener unos pesos "de más" se preguntan si el mejor modo de ahorro es apostar por un plazo fijo o la compra de dólar blue, ya que muchos no pueden acceder al oficial por las restricciones del Banco Central. Ramiro Goncalves, asesor financiero, contó que hay otra opción poco conocida, que está al alcance de cualquiera, es legal y por la cual se obtiene rendimientos.

El experto explicó: "Tengamos en cuenta que el plazo fijo es una inversión, o sea se la prestó al banco y este me paga una tasa de interés. Pero mi capital está en pesos, así también como los intereses que me van a dar. Cuando compro dólares no estoy invirtiendo, ahorro. Compro USD 1.000, los dejo debajo del colchón, los busco dentro de un año y sigo teniendo ese monto, me protege de la variación del tipo de cambio con el peso, voy a tener más pesos porque se devalúa, pero en la moneda estadounidense sigo teniendo lo mismo".

dólar plazo fijo ahorro (1).jpg

"El problema está en que cuando invierto en pesos en un plazo fijo me pagan una tasa de interés, pero la devaluación que hay es mayor que esos intereses que me pagan. Entonces, si por ejemplo en diciembre de 2019 empezaste a hacer un plazo fijo y todos los meses lo renovabas con los intereses, a abril de este año tendrías 30% menos de dólares. O sea que, si arrancabas con USD 10.000 en ese momento, que eran unos $800.000 porque en dólar bolsa o MEP estaba en $80 más o menos, hoy tendrías pesos que equivaldrían a USD 7.000, perdiste USD 3.000 en estos tres años y medio", precisó Goncalves.

Señaló que el plazo fijo es una inversión con un "riesgo muy alto" porque el capital queda en pesos, el dólar sube y cada vez los que ahorran tienen menos dólares. Aún así, aclaró que sobre este ahorro en los bancos: "A corto plazo puede ser buena, porque por ejemplo este último mes o mes y medio el dólar estuvo planchado, el plazo fijo te está pagando 8% mensual, porque paga 97% anualmente, y si hiciste un plazo fijo en este momento, la moneda estadounidense no se movió, podrías terminar ese plazo fijo y comprar más dólares que hace un mes".

Ramiro Goncalves (3).jpg

El asesor financiero resaltó un punto fundamental si la gente decide comprar dólares: "Menos del 2% de la población en Argentina tiene una cuenta de inversión, entonces ahí ya nos damos cuenta que la mayoría no sabe de la existencia del dólar bolsa o mep. Es un dólar legal, que no tiene cepo, es en blanco, lo puede comprar cualquier persona. Si bien hay limitaciones, lo compra cualquiera. Actualmente vale un poco menos que el blue, esa es ventaja que también tiene".

Además, el dólar blue genera mucha desconfianza porque la gente cuando lo compra no sabe si los billetes que le están dando son reales o no, al fin y al cabo, se hace una "operación ilegal", sin comprobante y luego no se puede justificar en ningún lado.

"Siempre hay que recordar que cuando compro dólares estoy tratando de protegerme de la devaluación del peso, pero no estoy invirtiendo, siempre voy a tener la misma cantidad de esta moneda. Si quiero tener cada vez más dólares, ahí si me tendría que plantear invertir en obligaciones negociables que me van a dar 8% de tasa anual en dólares, entonces pongo USD 1.000 y dentro de un año tengo USD 1.080", expuso.

dólar plazo fijo ahorro (2).jpg

Ramiro Goncalves, indicó sobre este tipo de cambio: "Comprás dólar bolsa, lo dejás en tu banco y después podés gastar con la tarjeta de débito afuera, te sacan de la caja de ahorro en dólares que tenés. Entonces, de esa manera no hace falta irte con el efectivo de vacaciones".

Por otro lado, contó cómo vive la gente la situación económica actual: "Hay un miedo al sistema bancario argentino, creo que también un poco por la experiencia del país. Las personas que compran dólar bolsa como ahorro, lo terminan sacando y dejándolo en la casa con el riesgo de que te entren a robar, también es una inseguridad, un problema. O pagan una caja de seguridad en un banco y pagan por mes para guardarlos ahí, así no están en el sistema bancario".

"Por eso, lo recomendable es siempre tener la mayoría de la plata invertida y una parte de los dólares tenerlos como un fondo de emergencia para afrontar cualquier eventualidad que tengas al corto plazo. Voy a tener cada vez más dólares a lo largo del tiempo porque me está dando un rendimiento en esa moneda, independientemente de lo que pase con el peso y la devaluación. Pero no tener todos esos dólares sin invertir", cerró.

Quién es Ramiro Goncalves

Ramiro Goncalves (@ramirogoncalvesok) estudió Lic. en Economía en la UNL. Se especializó en finanzas y después de cinco años como empleado en diferentes agencias de bolsa tomó la decisión de matricularse como agente independiente y crear la consultora RG Inversiones (@rginversionesok). Donde lo que busca es asesorar a sus clientes, pero también educarlos para conocer todos los instrumentos del mercado y así en el futuro puedan tomar mejores decisiones a la hora de invertir. Para más información podés acceder a su página web (https://rginversiones.com/).

