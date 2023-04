"No hay día o noche que no piense en volver": el relato del soldado sanjustino en las trincheras de Ucrania

mario sebrie ucrania 1.jpg

- ¿Cómo te marcó tu experiencia previa a la guerra en Ucrania?

- Yo en realidad permanecí más tiempo fuera del país que dentro del país, justamente por este tipo de misiones. Luego yo me retiré de la fuerza y me fui a vivir al exterior por unos cuantos años. Empecé a interesarme del conflicto de Ucrania con lo que sucedió en el año 2014, cuando estalló el conflicto en Crimea. Allí fue cuando el presidente de Ucrania abre las puertas para toda la gente que desee alistarse, sin discriminación de nacionalidad, yo decido incorporarme al ejército ucraniano.

- ¿Cómo fue tu incorporación al ejército ucraniano en cuanto a tu división asignada?

- Hay muchos caminos para incorporarse a la fuerza de Ucrania. Puede ser una división extranjera, puede ser de forma particular, puede ser con ayuda humanitaria, logística, hay muchas formas, pero yo elegí por algunos contactos participar en un batallón que pertenece al ejército, pero no como parte de la legión extranjera exactamente. Es un batallón que está en primera línea de combate en una zona del Dombás. El ingreso es muy fácil, no hay mucha exigencia. Solamente comprobar que uno no está fuera de la ley, esto es muy beneficioso para detectar que no haya ningún tipo de denuncia contra la persona de ningún tipo, además no necesariamente se necesita tener experiencia militar. Obviamente le dan importancia para el ingreso a la gente que tiene experiencia y una vez comprobada esa experiencia en mi caso fui derivado directamente al frente con el batallón.

Registros de Mario Sebrie en su estadía en el frente de batalla.

- Inmediatamente cuando ingresaste fuiste derivado al frente.

- Sí, exactamente. Hubo un período de una o dos semanas de adaptación y ya estuvimos listos para el combate.

- ¿De qué dependió el tipo de unidad de combate a la que fuiste asignado al momento de ser enviado al frente de batalla?

- Bueno, esto depende de las capacidades de cada uno, de cada persona. Yo fui asignado como soldado de infantería directamente a las trincheras. Obviamente tengo como experiencia anterior el conocimiento del manejo de algunas armas y me dediqué a ese tipo de trabajo en el frente.

mario sebrie ucrania guerra.jpg

- Mario, a nivel mental y físico algunos días deben haber sido más duros que otros ¿Cómo fue vivir esa experiencia en el frente de un conflicto de tal magnitud en la guerra contra los rusos?

- Independientemente de las capacidades de cada uno, la fuerza física y mental, la conducta del ser humano ante una situación de estrés realmente es impredecible, teniendo en cuenta especialmente la capacidad de este conflicto. Aquí se da la combinación de la guerra de trincheras de la primera guerra mundial, con la guerra de tanques y de artillería de la segunda guerra mundial, más el agregado del uso de la tecnología principalmente mediante drones. Personalmente uno trata de controlar los sentimientos, el miedo y lo que conlleva. Es una experiencia traumática porque uno tampoco está acostumbrado a este tipo de situaciones. Nosotros vivimos en un país que medianamente estamos en paz con nuestros países vecinos. Estuve en situaciones donde he estado herido, como algunos compañeros lo han estado, pero siempre estuvimos positivos, convencidos de que estábamos ayudando a esta gente.

- Naturalmente tenías compañeros con los que debías relacionarte ¿El idioma y la diferencia cultural significaron trabas para esto?

- No, realmente no. Personalmente yo hablo el idioma inglés, además de griego, y eventualmente en estos meses he aprendido un poco el ucraniano. Uno al estar en contacto aprende lo básico y lo necesario que ayuda a moverse y estar en el terreno de combate. En general no hubo inconvenientes porque su ejército dispone de personas de habla hispana y se armó un batallón que compartíamos con gente de latinoamérica como colombianos, brasileños, argentinos, etc. Tampoco fue una barrera la parte cultural, lo que nos permitió hacer el trabajo de forma correcta.

- Es reconocido el problema que representa el clima en la temporada invernal de Ucrania y Rusia ¿Ustedes pasaron frío? ¿Cómo lo vivieron a eso?

- Nosotros llegamos justo para la contraofensiva del año pasado durante el comienzo del otoño y todo el invierno, fue duro en el sentido de que siempre nos estuvimos moviendo, siempre hubo que moverse para adelante. Eso llevó a una carga física importante y a periodos de descansos muy cortos. El tema del clima para mí personalmente fue bastante duro, hubo temperaturas de -10 grados en las trincheras, uno tiene que adaptarse. También agarramos el período de las lluvias y la nieve, así que fue complicado ese tema pero creo que se pudo sobrellevar de buena manera.

sebrie mario ucrania.jpg El detalle argentino del mate presente en la trinchera.

- Claro, y con respecto a la provisión de alimento ¿Cómo estaban provistos en primera línea de combate?

- Sí, el ejército ucraniano trabaja muy bien con las rotaciones. Tampoco es que uno está todo el tiempo en el frente, eso sería imposible para cualquier ser humano. Había un periodo de rotaciones donde uno pasa de línea cero, en donde el contacto con el enemigo es a 500 o 600 metros. Estando en esa zona uno realmente no piensa en la comida o en el descanso. Después, cuando uno es relevado y retrocede, la alimentación siempre estuvo presente y obviamente teníamos ración de combate. Ésta es una ración enlatada que se provee en base a la cantidad de días en el frente. Para ser más crudo, uno en el terreno siempre tiene posibilidades de conseguir algún tipo de alimento en el trancurso mientras va avanzando, siempre hubo comida disponible.

- En cuanto a la equiparación de fuerzas ¿Cómo estaban equipados ustedes en relación a los rusos?

- El ejército ucraniano, como perteneció a la ex Unión Soviética, básicamente tiene el mismo equipamiento que el ejército actual, incluso equipamiento de equipo del soldado. Después, la tecnología es otro tema, pero nosotros teníamos básicamente el mismo equipo, las mismas armas básicas del soldado. Si por efecto de alguna misión perdía un equipo básico enseguida uno podía reponerlo porque en el campo de combate siempre hay disponible algún equipo que uno puede reemplazar. El ejército ruso dispone de más cantidad de gente y puede reemplazar tropas en forma más continua y rápida, pero el armamento en sí está equiparado. Por supuesto que si Ucrania no tuviera el apoyo de Occidente o de la OTAN sería imposible contener la aglomeración, como lo está haciendo hasta el momento. Más allá de eso, el ucraniano está combatiendo de una manera digna, obviamente defendiendo su patria, su suelo, siendo consciente de que Rusia va a hacer desaparecer a Ucrania. De hecho lo está haciendo usando las tácticas de destrucción masiva de todo lo que es la infraestructura, pueblos, todo lo que es infraestructura eléctrica, agua, para después conquistar los terrenos.

ucrania mario sebrie.jpg

- Y ahora, luego de todo lo experimentado ¿tenés pensado volver?

- Es un tema interno con el que me siento muy conectado, muy agradado a este país, a Ucrania, más que nada por todo lo que uno vio y experimentó allá. No hay día o noche que no piense en volver, pero creo que es algo que le pasa a todo combatiente que viene de una situación de estrés. Fijate que los soldados de Malvinas actualmente todos quieren volver, todos. Creo que hay una adrenalina, hay algo que queda en la memoria del ser humano que tuvo una experiencia similar. Están las puertas abiertas porque tuve un periodo de descanso, por ahora vamos a descansar.

- Por eso te quería consultar Mario por lo que aparece con la experiencia posterior a lo que fue el enfrentamiento, con días de descanso en los que tal vez es imposible abstraerse de lo vivido ¿Cómo vive esto un soldado luego de tener tantos días en el frente con la obligación de combatir y lo que significa luego salir de ese presente?

- El cuerpo descansa pero la mente siempre sigue conectada y hay como una adrenalina que es complicado de despegarse totalmente. También cuentan las amistades que uno hizo, los compañeros que no pudieron volver, que quedaron allá. Uno siempre está con esas situaciones en la cabeza que hay que manejarlas desde dentro de cada uno. Pero sí, es un periodo normal en la vida de un soldado en el que a veces es más duro la vuelta o el dejar de hacer lo que uno está haciendo que lo que realmente se experimentó ahí en el campo de batalla.