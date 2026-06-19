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"No se merece mi respeto": Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña

El conductor y dueño de Luzu habló luego de la polémica por la falsa noticia sobre Jorge Messi, defendió el accionar del canal y cuestionó la cobertura de otros medios.

19 de junio 2026 · 15:56hs
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Nico Occhiato rompió el silencio: El conductor de Luzu TV defendió el accionar del canal tras la polémica por la falsa noticia sobre Jorge Messi difundida por Florencia Peña.

Nico Occhiato rompió el silencio: El conductor de Luzu TV defendió el accionar del canal tras la polémica por la falsa noticia sobre Jorge Messi difundida por Florencia Peña.

Nicolás Occhiato se refirió públicamente al escándalo que se desató en Luzu TV luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. El conductor aseguró que el episodio fue un error, confirmó que se pidieron disculpas y apuntó contra quienes, según sostuvo, aprovecharon la situación para difundir nuevas noticias falsas.

Durante el inicio del programa Nadie Dice Nada, Occhiato buscó cerrar la polémica que se instaló en las últimas horas alrededor del canal de streaming y defendió la forma en que manejaron internamente el conflicto.

“Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones y también tiene costos que uno tiene que afrontar. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera”, expresó.

Las disculpas y la decisión interna

Occhiato explicó que mantuvieron conversaciones con las personas afectadas por la difusión de la información errónea y remarcó que el episodio quedó aclarado.

“Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”, afirmó.

Las declaraciones llegaron luego de que trascendiera que el conductor tomó la decisión de desvincular a Florencia Peña y a productores del programa involucrado tras el episodio que generó una fuerte repercusión en redes sociales.

LEER MÁS: La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: "Espero que tomemos un café juntas"

Críticas a los medios y respuesta por las marcas

En otro tramo de su descargo, Occhiato cuestionó la cobertura que hicieron distintos medios sobre el episodio y sostuvo que muchos terminaron amplificando versiones incorrectas.

“Les saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó y se pidió disculpas, termina generando más fake news. No se merece mi respeto ni el de nadie tampoco”, lanzó.

Además, rechazó versiones que indicaban que empresas habían decidido dejar de pautar en el canal tras el escándalo.

“Para todos los que se ponían contentos diciendo que era el final de Luzu, no se bajó ninguna marca, seguimos acá. Todo lo que se dijo también fue mentira”, aseguró.

Por último, volvió a remarcar que el conflicto quedó resuelto puertas adentro y reiteró que ya se tomaron las medidas correspondientes: “Se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas y está todo más que bien”.

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