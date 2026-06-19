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Murió un agente penitenciario tras un violento derrape con su moto en barrio Santa Lucía

El siniestro ocurrió este viernes por la mañana en Avenida Mosconi al 1900 de la ciudad de Santa Fe. La víctima falleció en el hospital Cullen.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de junio 2026 · 15:41hs
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Un agente penitenciario murió tras un violento accidente en moto en barrio Santa Lucía.

Un agente penitenciario murió tras un violento accidente en moto en barrio Santa Lucía.

Un agente penitenciario murió este viernes luego de sufrir un violento accidente mientras circulaba en motocicleta por avenida Mosconi al 1900, en barrio Santa Lucía, al oeste de la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió después de las 9, cuando por causas que aún son materia de investigación el motociclista perdió el control del vehículo y cayó pesadamente sobre el pavimento en el tramo comprendido entre las calles Corrientes y Juan de Garay.

Vecinos de la zona alertaron de inmediato a la central de emergencias 911 y minutos después arribaron efectivos policiales y una ambulancia del SIES 107, que trasladó al herido al hospital José María Cullen.

Antes del mediodía se confirmó el fallecimiento de la víctima, identificada como Lucas Alejandro Ramos, de 35 años, quien se desempeñaba como agente en actividad del Servicio Penitenciario provincial.

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Fallecido

Ramos ingresó al hospital Cullen y fue atendido en el shockroom por el equipo de Emergentología para pacientes en estado crítico.

Los médicos constataron que presentaba múltiples fracturas y lesiones de gravedad, por lo que evaluaron una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, el hombre falleció cerca de las 11 de la mañana antes de poder ser operado.

Testigos e imágenes

Mientras avanzaban las tareas en el lugar del hecho, los efectivos policiales comenzaron a relevar testimonios entre vecinos para intentar reconstruir la mecánica del accidente.

Los investigadores buscan determinar si el derrape fue producto de una pérdida de control del vehículo, si existió participación de un tercero —peatón o conductor de otro rodado— o si las condiciones del pavimento pudieron influir en el desenlace.

Además, se constató la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían aportar imágenes del momento del accidente. También se procura establecer si la víctima llevaba colocado el casco protector.

Peritajes criminalísticos

La muerte de Ramos fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y posteriormente al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Entre las medidas ordenadas figuran la elaboración de informes médicos, el relevamiento de testigos, el secuestro de registros fílmicos y la realización de peritajes accidentológicos y criminalísticos.

Las tareas técnicas quedaron a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que buscará establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

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