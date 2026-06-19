Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Mientras en Unión se trabaja en el armado del plantel, salió un relevamiento del nivel de los jugadores que están préstamo. Varios iniciaron la pretemporada

La llegada del mercado de pases obliga a Unión a mirar en varias direcciones al mismo tiempo. No solo por las posibles incorporaciones y las bajas que puedan producirse, sino también por aquellos jugadores cuyos derechos pertenecen al club y que durante el primer semestre estuvieron sumando minutos lejos de Santa Fe.

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En ese contexto, un espacio partidario (@mundounion_) dio a conocer un relevamiento sobre el desempeño de los futbolistas que fueron cedidos, una radiografía que puede resultar útil al momento de evaluar alternativas para reforzar el plantel sin necesidad de salir al mercado.

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La situación de cada uno es diferente. Algunos lograron continuidad y protagonismo en sus respectivos equipos, mientras que otros tuvieron una participación mucho más reducida. Lo concreto es que varios de ellos ya se incorporaron a la pretemporada, como Francisco Pumpido y Franco Ratotti, y quedaron a disposición del cuerpo técnico, a la espera de conocer si serán tenidos en cuenta o si volverán a buscar minutos en otro destino.

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El informe cobra relevancia porque Unión atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y económica, donde cada decisión puede tener impacto directo en la planificación del segundo semestre. En ese escenario, los préstamos aparecen como una herramienta para potenciar jugadores, pero también como una oportunidad para recuperar futbolistas con rodaje y experiencia reciente.

¿Cómo les fue a los jugadores a préstamo de Unión en este primer semestre de 2026?



Algunos son titulares indiscutidos, otros suman minutos… y varios casi no jugaron. pic.twitter.com/wDHyw434Ix — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Por eso, más allá de las gestiones que se realizan por posibles refuerzos, puertas adentro también se sigue con atención la evolución de aquellos jugadores que estuvieron cedidos. Algunos podrían transformarse en alternativas concretas para el plantel profesional, mientras que otros volverían a salir en busca de continuidad.

El rendimiento de los jugadores de Unión a préstamo

Froilan Diaz - Deportivo QuitoEl joven arquero esta siendo titular en Ecuador, disputando la segunda division de dicho pais con un equipo importante como es el Deportivo Quito, en 10 titularidades recibio solamente 4 goles, muy buenos numeros para el pibe de 20 años. pic.twitter.com/1AIB2Sv4fi — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Gastón Arturia - Sarmiento (Junín)



Sava le dio la titularidad en el kiwi pero la perdió en 5 partidos, luego jugaria contra Estudiantes (Rio Cuarto) un ultimo partido para no volver a ingresar nunca más, no es convocado desde fines de marzo, pesimo rendimiento. pic.twitter.com/YA2E39s7CL — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Tomas D´Amico - Central Córdoba (Rosario)



El hijo del ex-presidente de Newells fue titular en 2 partidos y suplente en 3, muy pocos minutos para el lateral derecho que, en el mes de Abril, se lesionó y no volvio a ser convocado. pic.twitter.com/0NLToF9eeD — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Enzo Rubio - Delfín



El ex-river alterno entre buenas y malas, su equipo se encuentra penultimo en la primera division ecuatoriana, el lateral (que también jugó de stopper este semestre) fue titular en 15 de 17 partidos, rodaje tuvo, y mucho, buenos rendimientos no tanto. pic.twitter.com/dQ8ExtL2FY — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Pablo Palacio - Almagro



Ya nose que mas decir de este tipo, llegó en 2020 y nunca jugó en Unión, hay algo que claramente no cierra, es bastante lagunero, de esos que juegan sin ganas pero saben algo con la pelota, intercalo entre titular y suplente repartiendo 2 asistencias. pic.twitter.com/l7xmGPNY5N — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Daniel Juárez - San Miguel



Nunca logro asentarse como titular, siempre aportando desde el banco, en total jugó 596 minutos e infló las redes en 2 oportunidades, creo que esta lesionado por que en los ultimos 2 partidos no fue convocado, está levantando su nivel. pic.twitter.com/3ObXudYeq7 — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Lionel Verde - Baniyas



Inentendible la decisión de irse a Emiratos Arabes, esta clara la prioridad de hacer la diferencia economica pero siendo un pibe con un buen futuro yo creo que es al pedo estancarse en este tipo de ligas, jugó solamente 4 partidos marcando 1 gol. pic.twitter.com/eTE62imgft — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026

Tomás Romero - Santamarina de Tandil



10 partidos y 0 goles para el delantero de 21 años, fue titular durante esta etapa del año teniendo un rendimiento normalito, esperemos que el siguiente semestre venga con goles. pic.twitter.com/OtzjHQlikR — Mundo Unión (@mundounion_) June 18, 2026