La llegada del mercado de pases obliga a Unión a mirar en varias direcciones al mismo tiempo. No solo por las posibles incorporaciones y las bajas que puedan producirse, sino también por aquellos jugadores cuyos derechos pertenecen al club y que durante el primer semestre estuvieron sumando minutos lejos de Santa Fe.
Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre
Mientras en Unión se trabaja en el armado del plantel, salió un relevamiento del nivel de los jugadores que están préstamo. Varios iniciaron la pretemporada
Por Ovación
En ese contexto, un espacio partidario (@mundounion_) dio a conocer un relevamiento sobre el desempeño de los futbolistas que fueron cedidos, una radiografía que puede resultar útil al momento de evaluar alternativas para reforzar el plantel sin necesidad de salir al mercado.
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La situación de cada uno es diferente. Algunos lograron continuidad y protagonismo en sus respectivos equipos, mientras que otros tuvieron una participación mucho más reducida. Lo concreto es que varios de ellos ya se incorporaron a la pretemporada, como Francisco Pumpido y Franco Ratotti, y quedaron a disposición del cuerpo técnico, a la espera de conocer si serán tenidos en cuenta o si volverán a buscar minutos en otro destino.
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El informe cobra relevancia porque Unión atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y económica, donde cada decisión puede tener impacto directo en la planificación del segundo semestre. En ese escenario, los préstamos aparecen como una herramienta para potenciar jugadores, pero también como una oportunidad para recuperar futbolistas con rodaje y experiencia reciente.
Por eso, más allá de las gestiones que se realizan por posibles refuerzos, puertas adentro también se sigue con atención la evolución de aquellos jugadores que estuvieron cedidos. Algunos podrían transformarse en alternativas concretas para el plantel profesional, mientras que otros volverían a salir en busca de continuidad.