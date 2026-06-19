Uno Santa Fe | Unión | Unión

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Mientras en Unión se trabaja en el armado del plantel, salió un relevamiento del nivel de los jugadores que están préstamo. Varios iniciaron la pretemporada

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 16:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

IG baniyasclub

La llegada del mercado de pases obliga a Unión a mirar en varias direcciones al mismo tiempo. No solo por las posibles incorporaciones y las bajas que puedan producirse, sino también por aquellos jugadores cuyos derechos pertenecen al club y que durante el primer semestre estuvieron sumando minutos lejos de Santa Fe.

• LEER MÁS: La lluvia de dólares que espera Unión por las ventas de Del Blanco y Profini

En ese contexto, un espacio partidario (@mundounion_) dio a conocer un relevamiento sobre el desempeño de los futbolistas que fueron cedidos, una radiografía que puede resultar útil al momento de evaluar alternativas para reforzar el plantel sin necesidad de salir al mercado.

• LEER MÁS: Unión se planta ante el interés de Independiente por Maizon Rodríguez

La situación de cada uno es diferente. Algunos lograron continuidad y protagonismo en sus respectivos equipos, mientras que otros tuvieron una participación mucho más reducida. Lo concreto es que varios de ellos ya se incorporaron a la pretemporada, como Francisco Pumpido y Franco Ratotti, y quedaron a disposición del cuerpo técnico, a la espera de conocer si serán tenidos en cuenta o si volverán a buscar minutos en otro destino.

• LEER MÁS: Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: "Hay un grupo con mucho futuro"

El informe cobra relevancia porque Unión atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y económica, donde cada decisión puede tener impacto directo en la planificación del segundo semestre. En ese escenario, los préstamos aparecen como una herramienta para potenciar jugadores, pero también como una oportunidad para recuperar futbolistas con rodaje y experiencia reciente.

Por eso, más allá de las gestiones que se realizan por posibles refuerzos, puertas adentro también se sigue con atención la evolución de aquellos jugadores que estuvieron cedidos. Algunos podrían transformarse en alternativas concretas para el plantel profesional, mientras que otros volverían a salir en busca de continuidad.

El rendimiento de los jugadores de Unión a préstamo

Unión Francisco Pumpido Franco Ratotti
Noticias relacionadas
trionfini hizo un balance de la reserva de union: hay un grupo con mucho futuro

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: "Hay un grupo con mucho futuro"

Diego Armando Díaz será refuerzo de Patronato.

Diego Armando Díaz se va de Unión y será refuerzo de Patronato

Mateo Del Blanco no entrenó este jueves con el plantel de Unión y su destino estaría en Francia.

Mateo Del Blanco comienza a despedirse de Unión y su futuro estaría en Francia

En Unión se hablá más de desvinculaciones que de refuerzos.

Unión avanza para achicar el plantel, pero se habla poco de refuerzos

Lo último

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: Es uno más

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Último Momento
¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: Es uno más

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

No se merece mi respeto: Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña

"No se merece mi respeto": Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña

Murió un agente penitenciario tras un violento derrape con su moto en barrio Santa Lucía

Murió un agente penitenciario tras un violento derrape con su moto en barrio Santa Lucía

Ovación
San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: No nos vamos a desprender tan fácil

San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: Hay un grupo con mucho futuro

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: "Hay un grupo con mucho futuro"

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe