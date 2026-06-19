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Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

La Copa Santa Fe sigue este fin de semana con el debut del handball, los cruces de ida de la fase 3 del fútbol masculino y una nueva jornada de rugby desarrollo

19 de junio 2026 · 14:46hs
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Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

La Copa Santa Fe 2026 sigue creciendo y sumando disciplinas en todo el territorio provincial. Este fin de semana, la competencia organizada por el Gobierno de la Provincia con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe, incorporará oficialmente al handball, mientras que el fútbol masculino disputará los encuentros de ida de la tercera fase y el rugby desarrollo tendrá actividad en la ciudad de San Carlos.

Copa Santa Fe reúne a miles de deportistas de distintas localidades y consolida una propuesta única que fortalece el deporte, la integración y el sentido de pertenencia en cada rincón de la provincia.

Debuta el handball en Copa Santa Fe

Este sábado el handball tendrá su estreno oficial en la Copa Santa Fe 2026. La actividad se desarrollará en el Centro de Educación Física Nº 29 de la ciudad de Santa Fe y marcará el inicio de la competencia para una de las 14 disciplinas que integran el certamen provincial.

La modalidad contempla una etapa clasificatoria y una etapa campeonato. Para la primera instancia, la provincia estará dividida en tres zonas simultáneas de competencia, cuyos equipos buscarán avanzar a la siguiente fase.

La programación comenzará a las 13 con el encuentro de Primera Masculino entre Independiente y Alianza. Luego, a las 14.30, jugarán I.L Peretz Amarrillo-I.L Peretz Negro, mientras que a las 16 será el turno de la Primera Femenina con el cruce entre Independiente-Alianza.

El fútbol masculino entra en una nueva etapa

Por otro lado, este fin de semana se pondrán en marcha los partidos de ida correspondientes a la tercera fase del fútbol masculino. La acción comenzará el sábado por la noche con el encuentro entre D.F. Sarmiento y 9 de Julio. El domingo se disputarán ocho partidos en distintos puntos de la provincia, entre ellos el debut en la competencia de Leones FC, que visitará a Atlético San Jorge.

También habrá actividad en Arroyo Seco, Fighiera, San Justo, Tostado, San Vicente, Suardi y Arteaga, en una instancia que se jugarán partidos de ida y vuelta. En caso de igualdad, la clasificación a los octavos de final se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Las revanchas se disputarán el próximo fin de semana y, en la siguiente ronda, se incorporarán al certamen los equipos de Unión, Colón, Newell’s y Rosario Central.

Rugby desarrollo en San Carlos

La agenda deportiva se completa con una nueva fecha del rugby en modalidad Desarrollo. Este sábado, desde las 16, el equipo de San Carlos será local frente a Coronda en un encuentro que continuará fortaleciendo la presencia de esta disciplina dentro de la Copa Santa Fe.

Copa Santa Fe Handball rugby
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