Owen Crippa y un acto histórico junto al avión con el que logró la hazaña en Malvinas: "Será un día inolvidable"

La emoción del veterano de Malvinas

El mismo Owen Crippa se mostró emocionado y repleto de energía en la previa del histórico evento, como lo manifestó en diálogo con LT 10: "Está superando nuestra imaginación porque van a venir tropas de desfile, la banda del Liceo Militar General Belgrano, distintas unidades que combatieron en Malvinas, escuelas, veteranos, etc. Con las vivencias del último año no sé si mi corazón seguirá aguantando tanto. Va a ser un día inolvidable sin dudas".

"Todo esto lo estamos haciendo con el aporte voluntario de una cantidad de argentinos que tanto nos aportaron y les estamos devolviendo ese préstamo que recibimos, nos queda un tercio por devolver. Vamos a seguir con la tarea de seguir invitando empresas para que se sumen a conformar esta fundación, además de ciudadanos comunes que quieran sentirse parte de un sueño que parecía imposible y de un momento a otro se transformó", continuó el héroe de Malvinas.

Sobre el proceso arduo que transcurrió hasta lograrse el traslado de la aeronave al país, Crippa comentó: "En su momento fue canjeado por respuestos a un comprador/vendedor de armas de Estados Unidos y que después de una larga lucha con un grupo de amigos y el apoyo de una empresa que nos facilitó préstamos para la operación lo compramos en Estados Unidos y lo trajimos a nuestro país, llegando el 24 de enero".

También agradeció las gestiones que permitieron esto: "Fue gracias al apoyo de la empresa de un amigo mío de toda la vida, Ricardo Pradera, es argentino pero vive en Europa, para mi es como un hermano y nos conocimos desde que salí del Colegio Nacional. Puso su empresa a disposición, el viajó cuatro veces a Estados Unidos para negociar el costo del avión, todos los trámites burocráticos, toda la logística, etc. En marzo del año pasado ya teníamos todo listo para cargarlo, la idea era traerlo al puerto de Buenos Aires. Se demoró casi un año por cuestiones de la empresa, buscamos otro despachante y reiniciamos los trámites. Finalmente llegó el 24 de enero".

Acto histórico

La comunidad podrá participar del evento acercándose a las instalaciones del Automóvil Midget Club Sunchales, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, kilómetro 257, desde las 10 del sábado 24 de mayo. El ingreso será libre y gratuito por el sector denominado “Ciudad Verde”, el cual ofrece un amplio espacio para estacionamiento y cuenta con medidas de seguridad.

El acto oficial dará inicio a las 10:30 horas y estará dividido en dos momentos: una ceremonia protocolar con discursos de representantes municipales, provinciales y nacionales, seguida del descubrimiento del avión Aermacchi. Este momento estará acompañado por la interpretación de himnos y marchas militares a cargo del tenor Emilio Aguilera y la Banda del Liceo Militar General Belgrano.

Además, se anticipa la participación de un importante número de miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas, así como de Centros de Veteranos y excombatientes provenientes de distintos puntos del país.

Owen Crippa destacó otros aspectos del histórico evento: "Después del acto central habrá actividades múltiples. La Universidad Nacional de Rafaela va a montar un aula virtual donde se podrá ingresar, colocarse lentes virtuales para obtener charlas virtuales con veteranos, para mostrarles lo que será el futuro museo. Allí a futuro irá nuestro avión. También habrá conversatorios, donde grupos de visitantes podrán sentarse a charlar mano a mano con veteranos de distintas unidades de Malvinas".

La heroica hazaña de Owen Crippa

El avión Aermacchi MC339 (4-A-115) perteneció a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque y tenía su base en el aeropuerto de Puerto Argentino. En la mañana del 21 de mayo, el Teniente de Navío Guillermo Owen Crippa fue enviado a comprobar si se estaba realizando un desembarco de las fuerzas enemigas en el Estrecho de San Carlos.

owen Crippa.jpg El teniente de navío y piloto aeronaval de la Armada Argentina, Guillermo Owen Crippa, Héroe de Malvinas google

Al encontrarse efectivamente con los buques ingleses realizó algo que no se le había ordenado pero que no pudo evitar: abrió fuego. Esa mañana, el otro avión que lo acompañaría no pudo despegar porque tenía una rueda en mal estado, así que Crippa enfrentó su misión en absoluta soledad. Lo que siguió después fue una historia increíble de heroísmo y gran destreza aérea.

Según relató Crippa su proeza, cuando llegó al estrecho vio dos destructores ingleses estacionados, unos kilómetros más adelante otro y en la boca de la bahía un helicóptero inglés. "Me aparté de la costa para tirarle y ahí veo hacia el interior de la bahía muchos buques ingleses”, dijo en ese relato.

Crippa se encontró solo ante toda la flota inglesa y sin dudar abrió fuego y mientras esquivaba proyectiles hasta pudo trazar un croquis de cómo se encolumnaban los buques ingleses. “Si escapaba como llegué, me bajaban como a una paloma, así que opté por pasar entre ellos, muy bajo, lo que les dificultaba tirarme sin pegarse ellos mismos. Me pego al mar y paso haciendo zig zag entre las antenas de los barcos. Dejé una mano en el comando del avión y la otra en la manija del asiento eyector, por si me pegaban. Esquivé buques, helicópteros, casi choco contra dos. Veo que me tiran un misil, bajo potencia, lo esquivo y al llegar a la bahía tomo altura y dibujo en el papel que llevaba en la pierna un croquis de lo que había visto: eran 16 barcos”, detalló hace dos años.

Esa información fue clave para que la flota inglesa fuera atacada más tarde por aviones de mayor porte, pero Crippa había sorprendido a todos por su heroísmo y destreza. Ahora, el avión con el que se convirtió en leyenda, estará en suelo argentino.