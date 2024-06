Para el economista Sergio Hauque "la caída más fuerte ya pasó", pero no se observan señales de reactivación

Hauque1va.jpg

El ajuste de Milei

—El presidente Javier Milei ganó las elecciones prometiendo ajuste y motosierra: ¿es suficiente el recorte que se hizo en el gasto público?, ¿puede mantenerse en el tiempo?

—Si se lograra mantener este nivel de superávit, parece óptimo, pero hay algunos problemas. Uno de los elementos que permitió ir a ese superávit fue lo que se le llama no motosierra, sino licuadora. Es decir, los precios subieron muy fuerte en los últimos meses y los salarios del sector público y del gasto público en general se licuaron en términos de esos montos. Esa licuación no va a poder seguir funcionando de ahora en más, porque justamente los niveles de inflación han bajado. Ese aspecto se terminó como posibilidad, como recurso. Ahora bien, cuando uno habla de motosierra lo piensa a Milei echando gente y no tengo dudas de que eso reduce a veces el gasto público, pero lo reduce poco significativamente. Los principales gastos del sector público hoy son evidentemente jubilaciones, subsidios a los servicios públicos, e intereses de deuda. La motosierra no puede funcionar demasiado ahí. Así que el desafío del gobierno es mantenerse ahora. A veces es mucho más difícil mantenerse que llegar.

—¿Esta inflación a la baja es un triunfo del gobierno o es consecuencia de esta economía que se ha detenido en muchos rubros?

—Es las dos cosas. Es evidentemente un triunfo del gobierno porque ese era el objetivo que se había puesto y lo logró. El problema es a costa de qué. Efectivamente lo logró a costa de un recorte muy fuerte en la actividad económica, que se derrumbó en la Argentina en los últimos tiempos. El último dato que sale del estimador de mensual de actividad económica muestra una caída de más de ocho puntos, sólo es comparable con meses de pandemia o la caída de 2001. Ese enfriamiento total de la economía es una de las principales explicaciones de la reducción de la inflación. El otro problema es que la reducción de la inflación -se habla de cinco puntos para mayo, según consultoras privadas- está ya está llegando a su límite porque si el tipo de cambio oficial se está deslizando ya a 2% todos los meses, ya ese es un piso para cualquier aumento de precio. Parece nada para los argentinos, que vivimos con niveles de inflaciones de 10 o 12%, pero en realidad vivir con una inflación del 5% no es compatible con una economía normal, como buscaría el gobierno.

Reactivación

—¿La reactivación económica está cerca?

—Es la discusión de las letras. La recuperación en V, en U...Nos quedamos en una L, dicen otros. En economía siempre que hay una caída muy brusca, hay una parada, un conjunto de ruedas económicas que hacen que la caída no termine en el fondo del cero, digamos. Parece que la caída tocó piso, que la caída más fuerte pasó. Ahora, uno no ve elementos para que la subida sea fuerte. Esencialmente habría tres elementos que podrían dinamizar una subida fuerte que es difícil verlo. El consumo no lo vamos a ver creciendo si no hay aumento de los salarios, las exportaciones no parece que vayan a dar un salto de calidad, máximo cuando el dólar como precio relativo se está atrasando respecto del salto que dio en diciembre. Y es difícil ver muchos empresarios invirtiendo en un contexto en que la industria está usando el 50% de su capacidad instalada, es decir, sus máquinas están trabajando a la mitad.

—¿Se podría pensar en un cambio de moneda o quitarle ceros al peso?

—Se puede dar, yo considero que es un problema más psicológico que económico. El problema de la inflación no es que aumenten los precios, es que todos los precios aumentan distinto. Si todos los precios subieran exactamente en el mismo porcentaje, igual el mismo día, no habría cambios. El problema es que los salarios van por la escalera, y los precios por el ascensor. Los dos planes que tuvieron un éxito relativo, por lo menos temporario, para parar épocas de alta inflación -que fueron el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad-, tuvieron un shock fuerte que lo juntaron con un efecto psicológico de cambio de moneda. Evidentemente es mucho más fácil trabajar con menos ceros, esto es una locura, el billete más grande que tenía la Argentina hasta hace un rato no valía ni un dólar. Realmente no lo puede entender ningún extranjero, solo los argentinos lo podemos entender. Pero no es un elemento central.

Dólar y cepo

—Luego de mucho tiempo estando "planchados", los dólares financieros volvieron a sacudirse y regresa la discusión: ¿El tipo de cambio está atrasado?

—Cuando hay períodos inflacionarios como este, los precios son como una especie de corredores de una carrera a ver quién es el que va más rápido. Entonces, por ejemplo, si uno ve noviembre-marzo en la Argentina el dólar financiero subió 15% nada más, cuando los precios del IPC subieron 115%, los salarios subieron 68% y el dólar oficial subió 136%. El dólar tiene ese problema de que de repente puede subir en una semana un 20% y a veces retroceder un 10%, mientras que los precios se deslizan todas las semanas, un 2%, un 3%, un 4%...Lo que sí hay que tener en cuenta en estos últimos tiempos es que la política monetaria del Estado ha sido secar la plaza de pesos. Cada emisión de Letras del Tesoro Capitalizables (Lecaps) absorbe los pesos, entonces hay muchos menos pesos para comprar dólares. Eso permite que los dólares financieros no se vayan tan rápido para arriba, pensemos que había una brecha cambiaria que llegó a ser del 120, 130%. Ahora la brecha cambiaria está en el 30%. Mucha de la gente habla de este tema como una preparación de Milei y de Caputo hacia la dolarización o la competencia de monedas. Se decía se necesitaban $50.000 por dólar para poder cambiar todos los pesos que hay en la economía, hoy cuando uno hace el cálculo da mucho menos.

—¿Qué condiciones tienen que darse para levantar el cepo que permite comprar solamente 200 dólares mensuales?

—Yo creo que el principal problema que tiene hoy el Banco Central para liberar el cepo es el Impuesto País. El impuesto país es una forma de que salga más caro el dólar oficial y, en vez de pagarlo más caro al dólar oficial, se le paga un impuesto al Estado Nacional. Ese impuesto no se coparticipa a provincias, todo queda en el Tesoro Nacional y hoy debe estar rondando el 10% de los ingresos totales del Estado Nacional. Entonces, es muy difícil que pueda mantener el superávit fiscal sin esa plata. Y si libera el cepo tiene que eliminar ese impuesto. Es más, ese impuesto vence a fin de año...Es decir, de alguna forma el Estado Nacional va a tener que tratar de encontrarle algún sustituto o prorrogarlo para poder seguir manteniendo ese ingreso.