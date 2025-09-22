El plantel de Colón descansa tras encontrar algo de paz con la salvación

El plantel de Colón retomará las prácticas este martes luego de asegurar la permanencia en la Primera Nacional y con dos partidos con nada en juego por delante

Luego del necesario empate ante Morón en el Brigadier López que le permitió asegurar la permanencia en la Primera Nacional , el plantel de Colón tuvo el lunes libre y retomar los entrenamientos este martes por la mañana en el predio 4 de Junio con la mente puesta en visitar a Estudiantes (BA) por la 33ª fecha del grupo B.

Una semana que se presenta con menor tensión luego de haber alcanzado un objetivo impensado a comienzos del año: la salvación. Tras un primer semestre repleto de incertidumbre y resultados irregulares, el Sabalero logró cumplir con lo mínimo indispensable y despejar los fantasmas del descenso.

La atención estará puesta en la evolución de Luis Rodríguez, quien arrastra una molestia en la rodilla que lo privó de ser considerado ante el Gallito y será evaluado en los próximos días para determinar si podrá estar a disposición. Más allá de esa duda, no se registraron lesionados ni suspendidos, lo que le permite al cuerpo técnico de Ezequiel Medrán contar con todo el personal.

Oscar Garrido y Ezequiel Medrán ¿Medrán le dará más lugar a los pibes en las últimas dos fechas? UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ahora jugará solo para cumplir

Ya sin objetivos deportivos concretos en el horizonte, no se descarta que Medrán le dé minutos a jugadores que no venían siendo habituales titulares, en un cierre de torneo que puede servir para observar variantes y empezar a pensar en lo que viene. Sobre todo, porque habrá que ver quiénes siguen y quiénes no para el año que viene tras una campaña desastrosa.

Colón cumplió a medias, porque el objetivo cambió para mal radicalmente y ahora comienza una etapa donde el foco se traslada al futuro y la necesidad de no repetir errores.