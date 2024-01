Presentaron un proyecto de ley para incluir la vacuna contra el dengue en el calendario obligatorio

dengue vacuna.jpg

Según el primer Boletín Epidemiológico Nacional del año, en las últimas semanas se confirmaron un total de 17.540 casos positivos. No obstante, advirtieron que el 57% de ellos, es decir, unos 10.056 se detectaron entre mediados de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024. En respuesta a los resultados de las estadísticas, las autoridades apuntaron que la cifra final obtenida dio un resultado “por encima de lo esperado”.

Hasta el momento, la región del país que enfrentaría una situación más delicada corresponde a las provincias del Noreste Argentino (NEA), puesto que entre Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y norte de la provincia de Santa Fe, acumularon un total de 16.852 de infectados. El 16.808 de los diagnósticos fueron de origen autóctono, 44 de ellos fueron calificados como importados.

Por medio de su cuenta personal en la red social X, la representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sustentó su propuesta al recordar su experiencia personal sobre cuando fue diagnosticada. “Tuve dengue hace casi 10 años, cuando no se sabía en CABA de qué se trataba ni cómo hacer el seguimiento. Nunca me sentí tan mal en mi vida”, aseguró, para después remarcar que los médicos le advirtieron: “Tratá de no contagiarte de nuevo porque el dengue hemorrágico del segundo contagio es mucho más grave”.

En este sentido, Ajmechet enfatizó en el poco conocimiento que se tenía del virus transmitido a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypty, ya que afirmó que el único consejo que pudieron darle los especialistas que la trataron fue que utilizara repelente contra insectos. “Hoy por fin me pude dar la vacuna. No es una vacuna accesible y todos los que tuvimos dengue tenemos que dárnosla”, expresó al hacer referencia al inoculante desarrollado por el laboratorio japonés Takeda y que se trata de la única opción que fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) hasta el momento.

El esquema de vacunación contra el dengue consiste en la aplicación de dos dosis de 0,5 ml cada una, las cuales deben ser inyectadas con un intervalo de tres meses. La inoculación abarca un amplio espectro de la población, debido a que es apta para aplicarse en ciudadanos mayores de 4 años.

Los resultados del estudio realizado por Takeda comprobaron que es capaz de reducir en un 80% los síntomas febriles y en un 90% los riesgos de hospitalización. Asimismo, enfatizaron que la respuesta entre los menores de hasta 4,5 años fue favorable, debido a que después de finalizar la vacunación la tasa de internaciones disminuyó en un 84% y los síntomas de los casos positivos se recortaron en un 61%.

“Los expertos ven a la vacuna como una nueva herramienta que contribuye de manera importante a las demás medidas de prevención ya existentes”, fundamentó la diputada Sofía Brambilla, tras destacar que el proyecto de ley tiene como bases “garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud”.