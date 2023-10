Rige la tarifa de transporte para quienes decidan renunciar a subsidios

Según los primeros datos del Ministerio de Transporte, solo 133 personas decidieron renunciar a los subsidios hasta el momento.

El precio del boleto para aquellos usuarios que decidan renunciar a los subsidios aumentaría hasta alrededor de $700 por viaje, y esta elección se puede realizar a bordo de los colectivos, comunicándolo previamente al chofer.

Diez días atrás, Giuliano anunció que la medida entraría en efecto a partir del 27 de octubre, con el propósito de "lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".

Durante una conferencia de prensa, el ministro recordó que "algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte". En ese sentido, el ministro propuso la opción para que "cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse".

Al respecto, aclaró que "quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada".

