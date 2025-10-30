Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

La Justicia de Entre Ríos ordenó la restitución en el Delta del Paraná por la demanda de la Municipalidad de Rosario contra el empresario Enzo Mariani.

La reserva municipal de Los Tres Cerros en las islas podría sumar 800 hectáreas en el corto plazo.

El juez Civil y Comercial de Victoria, Entre Ríos, Luis Márquez Chada rechazó el pedido de “prescripción adquisitiva” pedido por el empresario Enzo Mariani y le ordenó restituir a la Municipalidad de Rosario 807 hectáreas de islas que habían sido donadas a la ciudad y que ocupó de forma indebida, según el fallo.

El magistrado de primera instancia considera la posesión de esas tierras en el Delta del Paraná de “mala fe e ilegítima”, como denuncian hace años militantes ambientales nucleados en el grupo El Paraná no se toca.

LEER MÁS: El gobierno santafesino pone el foco en la Isla Sirgadero: conflictos, usurpaciones y sanciones por obras ilegales

Desde esa organización, celebraron la sentencia del Juzgado que además hace lugar a “la demanda de reivindicación promovida por la Municipalidad de Rosario, por tanto el endicador/usurpador deberá restituir el inmueble, libre de personas y cosas”.

El fallo

El fallo expresa que “se encuentra fehacientemente acreditado que el inmueble es titularidad de la Municipalidad de Rosario y que ha estado y continúa bajo la ocupación de Enzo Rómulo Mariani, [...] quien ejerce una posesión ilegítima y de mala fe”.

Para el magistrado, el empresario no acreditó un título legítimo ni el tiempo de posesión exigido por la ley, que es de un mínimo de 20 años.

LEER MÁS: Solicitan a la Municipalidad que "se abstenga de otorgar permisos para emprendimientos comerciales" en la Isla Sirgadero

Esta ocupación ilegítima ha impedido que la Municipalidad de Rosario dé cumplimiento a la finalidad pública ambiental asignada al predio, consistente en el desarrollo de la “Reserva Municipal Los Tres Cerros”, lo que produce la imposibilidad de ejecutar un proyecto ambiental y cultural y complementa un daño económico y ambiental.

El campo en la isla no solo mantiene ese litigio legal sino que existen varias denuncias contra el empresario por la construcción de terraplenes para la explotación ganadera que cierran arroyos y secan lagunas, parte del daño sostenido al humedal.

image

Un fallo a favor del municipio en las islas

En primer lugar, el magistrado entrerriano ordenó la restitución de las 807 hectáreas definidas dentro de la demanda de la Municipalidad de Rosario. Enzo Rómulo Mariani debe entregarlas libres de personas y cosas. Cabe recordar que el empresario no sólo se dedica a la ganadería en este sitio; también cuenta con una casa construida y una piscina.

La sentencia avala la legitimidad del título de dominio del Estado en las tierras que pertenecieron al contador y filántropo Carlos Deliot, fallecido en 1944. De esta manera se considera inválida la ocupación que comenzó en 2003 y se pondera la necesidad de garantizar la protección socioambiental del Delta del Paraná.

LEER MÁS: Clubes históricos de la Isla Sirgadero en pie de lucha contra intereses privados y el avance de irregularidades

Márquez Chada hizo lugar por completo a la demanda del municipio y dispuso una doble indemnización. En primer lugar, el ocupante actual debe abonar 486 mil dólares estadounidenses por la privación del uso del inmueble. Este monto debe actualizarse con la suma de los intereses moratorios anuales calculados en base a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (BNA) hasta que los terrenos sean restituidos.

En segundo lugar, el juez ordenó un pago de 66.840.000 por remoción y recomposición ambiental. En este caso también se incrementará el monto por el tiempo transcurrido hasta que cumpla la resolución.