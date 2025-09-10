Uno Santa Fe | Información General | Rusia

Rusia produjo un suero contra el cáncer y siguen la investigación que sería prometedora

Si bien la noticia se propagó por medios de todo el mundo, recién son ensayos con animales en Rusia que se enfocan en ciertos tipos de cáncer

10 de septiembre 2025 · 11:14hs
El suero contra el cáncer creado en Rusia que están investigando

El suero contra el cáncer creado en Rusia que están investigando

Distintos medios internacionales publicaron que un suero producido en Rusia habría arrojado una eficacia de 100% en algunos ensayos con animales para combatir determinados tipos de cáncer. El suero EnteroMix, habitualmente mencionado como una "vacuna contra el cáncer", ya había sido anunciado por las autoridades rusas en junio pasado, a través de EuroNews.

La investigación para combatir la progresión de determinados tipos de cáncer habría arrojado una eficacia del 100% en ensayos preclínicos como pruebas de laboratorio y sobre animales (no aún en seres humanos).

suero cáncer Rusia ensayo

Si bien son resultados prometedores, la "vacuna" todavía está lejos de un eventual uso clínico en el público.

De hecho, el Centro Radiológico Nacional de Investigación Médica del Ministerio de Sanidad de la Federación Rusa había indicado que el suero iba a ser probado en pacientes entre finales del año pasado y principios del actual, pero finalmente la convocatoria y reclutamiento de 48 personas para someterse a los ensayos de fase uno comenzó hace pocos meses, y por ahora no trascendió más información al respecto.

Los ensayos recién fueron con animales

La institución detalló que EnteroMix (creado en colaboración con el Instituto Engelhardt de Biología Molecular) se basa en una combinación de cuatro virus no patogénicos que tienen la habilidad de destruir células cancerígenas y simultáneamente activar la inmunidad antitumoral del paciente. Se incide en que su efecto varía entre una ralentización del crecimiento tumoral y la completa desaparición en algunos casos, y en que no se han detectado efectos adversos graves.

A pesar de haberse definido como "vacuna", el término puede llevar a confusión, ya que no es una herramienta preventiva, sino un tratamiento inmunoterapéutico para pacientes que ya tienen cáncer.

Rusia Cáncer ensayos suero
Noticias relacionadas
Desde Renaper precisaron que se detectó una falla en las impresiones de algunos de los últimos pasaportes emitidos

Pasaportes con fallas: el número de WhatsApp y el chatbot donde se puede consultar

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Se conocerá hoy el dato de inflación de agosto

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

que pasara con el cuerpo de carlo acutis, el primer santo millennial: el destino de su corazon

Qué pasará con el cuerpo de Carlo Acutis, el primer santo millennial: el destino de su corazón

Lo último

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

Último Momento
El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Colón y la vuelta del Pulga: pocos minutos, lesiones y un aporte casi nulo

Colón y la vuelta del Pulga: pocos minutos, lesiones y un aporte casi nulo

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional