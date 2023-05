La Aduana aplicó una multa millonaria, pero las obras de arte que tienen como autores a Vicent Van Gogh y Monet, ya no volverían. Ahora, están en Luxemburgo

Sacaron de forma irregular del país obras de arte por USD 350 millones y ya no volverían

La Aduana dio a conocer que impuso una multa de $7.350.000.000 a una compañía por "irregularidades" en el traslado de once obras de arte, entre ellas cuadros de artistas como Vincent Van Gogh, Paul Cézanne y Claude Monet, según informó este domingo el organismo. Las piezas fueron sacadas del país y al parecer ya nunca volverán.

La colección pertenece a la familia Blaquier, según medios de Caba. Las obras están en Luxemburgo, adonde fueron llevadas invocando el régimen de "exportación temporaria". Sin embargo, los dueños no cumplieron el plazo estipulado y no las trajeron de retorno.

En un comunicado, la Aduana reconoció que, en un primer momento, autorizó la salida de estos cuadros bajo el régimen de exportación temporaria, con la finalidad de que fueran exhibidos en el exterior del país. Este régimen implica que las mercancías están exentas de tributos, con la condición de ser "reimportadas" al territorio nacional antes del vencimiento del plazo otorgado por la Aduana.

obras de arte aduana multa (1).jpg

Sin embargo, una vez que las obras estuvieron fuera del país, los exportadores señalaron que no volverían y que su traslado al exterior "debía ser entendido como definitivo", algo que no contaba con la autorización del organismo oficial. "Tampoco ingresaron divisas, ya que registraron las transferencias a título oneroso y sin valor comercial", puntualizó la Aduana, que valoró los cuadros exportados en más de 350 millones de dólares. Dicho de otra forma: las once obras fueron exportadas a Luxemburgo a título gratuito, aparentemente para una exposición, con la obligación de que regresaran al país antes del vencimiento del plazo establecido. Pero una vez fuera del país los propietarios se negaron a repatriarlas.

Por ese motivo, la Aduana imputó a la empresa exportadora por la infracción del artículo 970 del Código Aduanero, que prevé sanciones para quienes no cumplan las obligaciones asumidas bajo el régimen de exportación temporaria. Y del enorme valor de la colección de arte "exportada" irregularmente se deriva el monto de la multa, por 7.350 millones de pesos. Igualmente, más allá de las sanciones, la pérdida parece definitiva para la Argentina.

Las pinturas pertenecen a la colección de la familia Blaquier, según el portal Infobae. Son obras que casi nadie vio, dado que jamás se exhibieron al público. La colección privada de arte de la familia Blaquier fue en uno de los secretos mejor guardados en el mundo del arte argentino. Nadie en el mundo local de conocedores sabía exactamente qué tenían; solo unos pocos selectos fuera de la familia lograron una visita privada a su galería de grandes maestros. No la mostraban al público, tal como hizo Amalia Lacroze de Fortabat con la suya, o Eduardo Constantini. Ambos montaron sus propios museos y colecciones abiertas.

obras de arte aduana multa (2).jpg

El portal Infobae accedió a la lista completa de piezas. En la lista de obras se encuentra una pintura de Van Gogh, una escena de rosas, y un lienzo de Edgar Degas, parte de su famosa serie hípica "Avant La Course". También figura un cuadro de Pierre August Renoir. Hay también una naturaleza muerta de flores de Paul Gauguin. Destaca una pieza de Claude Monet que muestra a sus célebres "Nympheas", los lirios de agua que el maestro del impresionismo pintaba en su jardín. Hay además un Paul Cézanne, uno de sus "arlequines".

Los Blaquier tampoco tenían la costumbre de prestar sus pinturas para exhibiciones en museos. Así, el patrimonio pictórico de la familia encabezada por el recientemente fallecido empresario azucarero Carlos Pedro y su exesposa Nelly Arrieta, reconocida mecenas y madre de sus cinco hijos, también fallecida, se convirtió en un misterio. Muchos sabían que existía, pero no conocían realmente su entidad ni conformación. Ahora, de la peor manera, ya se sabe el valor de mercado del patrimonio que se perdió. Son once obras de arte de maestros del Impresionismo que pueden darse por perdidas para el país.

