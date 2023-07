Seis hermanos de entre 2 y 10 años esperan ser adoptados juntos para no separarse

hermanos corrientes adoptivos.png

En diálogo con Punto Medio (Radio 2), la mujer explicó que están priorizando la preservación del vínculo fraternal porque consideran que esto es "lo único que tienen" estos niños y niñas "ante las carencias que han sufrido durante su primera infancia". Consultada sobre la historia de los menores, Macarrein detalló que "son niños sanos" que "fueron abandonados por su familia nuclear". Sus padres, comentó, cargan con una "historia de problemas de adicción que no han podido superar". Y aunque intentaron contactar con otros familiares, ninguno estaba en condiciones para recibirlos.

Al mismo tiempo, la jueza remarcó que se trata de "niños sanos que no han tenido ninguna enfermedad, ni congénita ni adquirida", y que "tampoco han sido víctimas de abusos ni de ninguna otra forma de violencia". Esta cuestión, aclaró, es relevante porque "los interesados siempre tienen, legítimamente, intenciones de conocer la historia vital de los niños".

Cualquier persona o familia puede postularse para adoptar

Con respecto a los detalles del proceso de adopción, Macarrein señaló que la convocatoria es "pública y abierta" a nivel nacional, por lo que "cualquier persona o familia, de la constitución que sea, puede adoptarlos" siempre y cuando "estén en condiciones".

hermanos corrientes adoptivos (1).jpg

En este caso particular, lo primero que se hizo para buscarle un hogar a los hermanos cuando estos quedaron en situación de adoptabilidad fue revisar el "registro único de adoptantes de la provincia", pero la búsqueda no resultó exitosa. Lo mismo ocurrió con los registros regional y el nacional, por lo que se pasó a la convocatoria abierta.

A raíz de esto, "no se exige en esta instancia que el interesado o los interesados estén inscriptos en el registro de aspirantes con fines de adopción, como sí lo exige una adopción en un proceso ordinario". Lo que no implica que los postulantes no "vayan a ser evaluados".

Los hermanos duermen en distintos hogares Por una cuestión de edad, los niños y niñas "se encuentran institucionalizados en hogares" diferentes. "Los tres más pequeños están en un dispositivo de cuidados, y los tres más grandes en otro", precisó la jueza. Además, remarcó que "mantienen una vinculación cotidiana" y cuentan con "una familia recreativa que, los fines de semana, los busca a los seis para salir de paseo con fines de esparcimiento".

hermanos corrientes adoptivos.jpg

Cómo postularse para adoptar

Los interesados en avanzar con el proceso de adopción de los seis hermanos pueden consultar los detalles en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes. También pueden acercarse hasta el 1er piso del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 4 de Corrientes, ubicado en Carlos Pellegrini 917. O llamar por teléfono al 3795-060631 o 379 4104289; o bien al mail jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar.

•LEER MÁS: La mamá del joven asesinado en barrio Roma le advirtió que "a lo mejor le tendían una emboscada"