Tras su regreso al país reapareció públicamente Jey Mammon: "Estoy muerto en vida"

Sobre las primeras apariciones que hizo (el video que posteó en su cuenta de Instagram, la entrevista con Jorge Rial y Baby Etchecopar) dijo: "Cuestionaban todo, el estado de clonazepam, todo. La verdad que fueron distintos estados y también algunos de vulnerabilidad. En algún momento tomaba pastillas porque fue como si me hubiesen dado una patada en la cabeza. Pero no una patada normal. Una patada de destrucción".

Embed JUDICIALES | Jey Mammon rompió el silencio: entre lágrimas, negó el abuso pero afirma haber tenido una relación con Benvenuto https://t.co/jgSvVNE8Jp — UNO Santa Fe (@unosantafe) March 29, 2023

También se refirió a su salud mental, y en este sentido, mencionó a su psicóloga y contó que la profesional le pidió que no mire televisión, sin embargo, reconoció que "no podía evitarlo".

"En los programas analizaban mis gestos, como van a hacer ahora en esta entrevista. ¿Se puede analizar a una persona? «No sufre porque no llora». Tomaba clonazepam, amigo. Por eso no lloro. Hay programas de televisión que expusieron la denuncia falsa que me hicieron. Y eso no se hace. Con detalles escabrosos, tremendos, horribles. Todo por un puto punto de rating. ¿Sabés cuándo decidí irme a España? Estaba haciendo zapping y no recuerdo quién fue, creo que Marcela Tauro, dijo «¿qué estamos esperando, que este chico se tire del balcón?»".

Sobre la vuelta a la televisión, dijo: "¿Cómo no voy a querer volver a los medios si son mi vida? Me emociono porque me costó mucho. Me costó mucho construir lo que construí y de repente es como si, viste cuando esos castillos de arena que vienen y me costó mucho".