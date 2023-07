Para no entrar en deudas, es fundamental aprender a gestionar el sueldo: "Hay que tener consciencia del dinero, tratar de que una parte quede para mí, entonces no solamente no me estoy endeudando, sino que no estoy gastando todo lo que me ingresa. Si estás endeudado, vivís o entrás en deudas quiere decir que todo el trabajo que hiciste en el mes no alcanzó. O sea, necesitás más de lo que hiciste".