Cómo administrar el sueldo para llegar a fin de mes

Si bien hay gastos inamovibles cada mes, es fundamental que aunque sea una pequeña parte del sueldo no vaya a los impuestos, los servicios o el súper

"Hay un montón de cosas que no podemos dejar de hacerlas, como pagar el alquiler, comer, pagar impuestos. Pero también hay que tratar de cambiar la mente, en el sentido de que si vas a trabajar y todo lo que ganás lo gastás quiere decir que no queda nada para vos. Estás sobreviviendo. Entonces hay que intentar tener la idea de que una parte tiene que quedar para vos, va a depender de cuánto ganás, cómo estás gastando. Pero que sea una parte, no importa si es 5%, 10% o 20% de tu ingreso, por más que sean $5.000. Eso te va a reprogramar la cabeza y a lo largo del tiempo vas a hacer la diferencia, empezarás a ver un monto ahorrado, que de último lo podés transformar en dólar bolsa o MEP. Les pasa a muchos de nuestros clientes que llegaron a un ahorro que nunca tuvieron, $100.000, $500.000 o $1.000.000", dijo el experto.