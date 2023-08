UTA analiza posible paro de transporte para el próximo lunes tras depósito parcial de sueldos a choferes

Desde el gremio en Santa Fe anticipan que los choferes no cobraron la totalidad de los haberes de julio. En las próximas horas se diagramará como continúa el reclamo.

Lo cierto es que hasta el pasado viernes 4 de agosto se depositó a los choferes un porcentaje de sueldo, aunque destacan que "a la provincia le falta acreditar otra parte de los subsidios con los que se comprometieron y no alcanza para cubrir todos los compromisos".

"Discutimos el tema para ver como evoluciona esto, pero si no lo hace habrá una medida de fuerza. La idea es arrancar el lunes con la medida de fuerza, si surge algo más grave se adelantará para sábado o domingo, no queremos que se tome como que se para porque no tenemos ganas de trabajar", fue lo que deslizaron a este medio desde la seccional local del gremio.

Desde UTA analizan si se puede encontrar una solución previo a la medida que se está evaluando ante versiones de una liberación de fondos en Buenos Aires a última hora, aunque esto resta por resolverse a ciencia cierta de cara a un posible nuevo paro de transporte.

Acuerdo paritario

El conflicto crónico que se desarrolla en el ámbito del transporte a nivel nacional no cesa a medida que pasa el tiempo y cada principio de mes es un nuevo capítulo. El pasado mes de julio

En junio pasado los trabajadores del interior del país reclamaban la percepción de un salario idéntico al que se abona según el último acuerdo convencional en el AMBA, es decir, un salario básico retroactivo a abril a un valor de $ 262.000 junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de $ 32.000. Luego, desde mayo, ingresos por $ 284.000 y junio por $ 320.000. En tanto, para el julio prevé un piso de $ 348.800; agosto de $ 380.192 y $ 414.409 para septiembre.