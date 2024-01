Victoria Villarruel estuvo en Jesús María y Peteco debió aclarar su frase de "recibimiento"

Luego de la polémica que se generó en torno a la presencia de la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel en el Festival de Jesús María y la frase que, desde el escenario y tres veces, dijo Peteco Carabajal , el músico dialogó con un canal de televisión y afirmó que no sabía de quién se trataba.

“Yo no dije nada en contra de ella (…) Mi única desesperación fue que no quería que se paren e interrumpan lo que nosotros estábamos haciendo", sostuvo.

Todo comenzó cuando Villarruel, acompañada de una comitiva, ingresó al predio en el que se desarrolla el tradicional evento cordobés y el público empezó a ponerse de pie.

En el escenario, Peteco, que integra el grupo Los Carabajales indicó: "No se paren, que no ha llegado nadie". Lo hizo en tres ocasiones.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVickyVillarruel%2Fstatus%2F1746025776477065289&partner=&hide_thread=false Quiero agradecer a la ciudad de Jesús María por recibirme con tanto afecto, especialmente al Intendente @FedeZarate0. Y a los organizadores del Festival de Doma y Folklore de Jesús María que me hicieron sentir como en casa. ¡Todo por Argentina! pic.twitter.com/FXcO6K6koE — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 13, 2024

Luego del show, el músico santiagueño dialogó con el programa El runrún del espectáculo (Crónica). Consultado sobre si la presencia de la vicepresidenta “honraba al espectáculo", Peteco respondió: “Para nada".

Embed

"¿Qué honra puedo sentir de alguien que ninguneó al pueblo argentino? Cuando ninguneó a los 30.000 desaparecidos, a la cultura...", continuó el músico.

"Lo único que quería era que no se pare nadie", siguió, aunque, explicó que si alguien le hubiera informado que se trataba de Villarruel, la reacción habría sido distinta.

"A mí no me gusta que ningún intendente, por más peronista que sea, se suba al escenario a querer lucirse con nosotros y sacarse una foto. No podés ser más que el artista", señaló.

Y siguió: "Yo no dije nada en contra de ella. Mi única desesperación fue que no quería que se paren e interrumpan lo que nosotros estábamos haciendo".

Para finalizar, Peteco reiteró su desconocimiento sobre la presencia de la presidenta del Senado de la Nación y explicó que su frase fue “espontánea".