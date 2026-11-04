Sucedió esta mañana, antes de las 10, en un camino rural aledaño a la ruta provincial N.º 70, en jurisdicción de Recreo. Dentro del vehículo estaba el cadáver de Braian Ezequiel Rojas, de 47 años, con un balazo en la cabeza, según la constatación del médico de la repartición policial.

Investigan la causa de muerte de un hombre de 47 años hallado dentro de un auto en la zona rural de Recreo, a la vera de la ruta provincial 70

Este miércoles por la mañana, poco antes de las 10, en un camino lateral de la Circunvalación, en inmediaciones de la ruta provincial N.º 70 y en jurisdicción de la ciudad de Recreo , oficiales del Comando Radioeléctrico hallaron sin vida a un hombre de 47 años, llamado Braian Ezequiel Rojas , dentro de un automóvil Volkswagen Polo Track.

Luego, el médico policial constató el fallecimiento. Dentro del auto hallaron un arma de fuego. Realizaron los peritajes criminalísticos. Luego, el cadáver fue llevado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Patrullajes y hallazgo

Los oficiales recorrían el sector en tareas de patrullaje preventivo cuando advirtieron el vehículo. Descendieron del patrullero para verificarlo y encontraron al hombre en el asiento del conductor.

El médico de la repartición policial constató su fallecimiento como consecuencia de un impacto de bala en la cabeza. En el interior del auto había un arma de fuego. El martes, sus familiares formalizaron una denuncia con pedido de paradero de Rojas. Tras el hallazgo, los oficiales dieron aviso a la central de emergencias 911.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I departamento La Capital y a la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Morales.

El fiscal ordenó que interviniesen los pesquisas de la PDI para llevar adelante las actuaciones correspondientes. En el lugar, la médica forense examinó el cuerpo y, al terminar, se ordenó la necropsia para establecer científicamente la causa de la muerte.

El automóvil fue trasladado a una sede policial, donde quedó resguardado. Agentes especialistas de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos en el vehículo y en el lugar del hallazgo y, cuando estos concluyeron, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.