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José Alonso llevó tranquilidad a Colón por el caso Farías: "Todo se hizo correctamente"

El presidente se refirió al reclamo del futbolista por una donación y a las diferencias que habrían surgido sobre su venta. Aseguró que todo se realizó correctamente y llevo tranquilidad al pueblo sabalero.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 15:02hs
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José Alonso llevó tranquilidad a Colón por el caso Farías: Todo se hizo correctamente

Prensa Colón

José Alonso se pronunció en Sol Play, sobre la situación que involucra a Facundo Farías y las diferencias surgidas alrededor de una donación realizada por el futbolista. En una entrevista, el dirigente explicó que las operaciones se concretaron de manera correcta.

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El reclamo de Facundo Farías por la donación

Al ser consultado sobre el conflicto, Alonso reconoció que desde su entorno no terminan de comprender el planteo del jugador, ya que, según su versión, los movimientos realizados en aquel momento no presentaron irregularidades.

“Bueno, es un tema que no alcanzamos a entender, en el momento que se hicieron todas las transacciones, estuvieron totalmente correctas, lo que nosotros hicimos”, explicó.

Además, el dirigente recordó que Farías había manifestado anteriormente su intención de dar marcha atrás con la donación. Sin embargo, aclaró que todavía resta conocer cómo continuará el reclamo.

“Y en un momento también le había reclamado que quería renunciar, ¿se acuerda?, a la donación. Y bueno, eso está en veremos, estará el reclamo y veremos cómo es la situación. Claro, él firmó en escribanía eso, esa donación, así que veremos cómo sigue la historia. Por ahora estamos en standby”, sostuvo.

La postura de Alonso sobre las diferencias en las transacciones

Durante la entrevista, también le preguntaron por las versiones relacionadas con una supuesta diferencia en los montos en dólares de las operaciones en su venta. Frente a esa consulta, Alonso rechazó que existieran irregularidades y aseguró que los movimientos fueron realizados de manera transparente.

“No, no, no, eso lo hicimos todo claramente. Está todo documentado, explicado, denunciado al banco en su momento, así que eso estamos tranquilos”, afirmó.

Por último, el dirigente insistió en que no considera que haya motivos para preocuparse por ese aspecto del conflicto y reiteró su confianza en los procedimientos realizados.

“Yo no no lo tengo en cuenta porque nosotros estamos tranquilos, porque todo se ha hecho correctamente en su momento”, concluyó.

Colón Donación diferencias José Alonso Farías
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