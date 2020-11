A un mes del femicidio de Florencia en San Jorge la familia sostiene: "No fue al azar"

UNO Santa Fe dialogó con Diego Urteaga, el hermano mayor de Florencia, sobre el estado de la causa, los femicidios, la violencia de género y el camino hacia la igualdad que recorrió como activista feminista.

—¿A 30 días, qué se puede saber del estado del femicidio de Florencia?

—Se está cumpliendo un mes, para nosotros es una eternidad. En lo que respecta a la causa, se sigue investigando intensamente. Desde el principio fue un caso bastante complejo debido a las características. Mi hermana salió a caminar por un camino rural que era un circuito frecuentado para esas actividades y es encontrada ahí, asesinada. Fue aproximadamente a las 14. Se hizo la pericia sobre una cámara, pero todavía falta sacar material de varias cámaras de la ciudad. Por ahora no apareció ningún testigo ocular. Hay algunos aportes que la verdad han traído confusión a todo esto.

"A los diez días que la fiscalía tomó la causa con Carlos Zoppegni​, se sumó el fiscal Omar de Pedro y con su llegada se intensificó la investigación. Siempre se mantuvieron tres o cuatro líneas. También hay cuestiones que tienen que ver con los tiempos​ de las pericias, de los análisis de laboratorios, de las pruebas biológicas", continuó.

"Desde la familia entendemos que hay un asesino, un monstruo, suelto. Esa es la realidad, el hecho no fue al azar, es alguien que conocía a mi hermana. Estamos esperanzados que el cuerpo de Florencia sea el que delate al femicida. Son cosas que tienen que ver con ADN, para un vínculo entre padre e hijo demoran 30 días, en una situación como esta esperamos que se resuelva en esos tiempos. Hay un femicida suelto en San Jorge, o en Carlos Pellegrini, o en El Trébol", abundó.

—Llama la atención sobre el caso de Florencia la militancia feminista de ella, la barrial y en el Partido Comunista. ¿Qué enseñanza les dejó desde ese recorrido?

—El trabajo que empezó Florencia venía desde la cuna. Nuestra madre ha sido siempre una luchadora, y ahora le toca vivir esto tan duro con 75 años, pero lo está llevando con entereza y fuerza. Siempre fuimos una familia involucrada para dar una mano desde nuestro lugar.

"Encontró un espacio en el Partido Comunista, se empezó a desarrollar en diferentes tareas. Coordinaba los talleres de costura, de lectura, de pintura en los barrios más humildes de San Jorge. Y en el último tiempo estaba estudiando la perspectiva de género, se había transformado en una mujer de lucha" prosiguió.

"Siempre la vi como mi hermana más chica, siempre la voy a ver así. Soy veterinario y mi última conversación con ella fue porque había adoptado a un perro de tres patas. Sabía de todas las actividades que estaba llevando a cabo porque hablábamos mucho de eso. Acá en Santa Fe trabajamos con la comunidad Qom, teníamos proyectos en común. En este último tiempo nos dimos cuenta del crecimiento de Florencia, el carisma, su compromiso", resaltó.

—Abrió caminos.

—A raíz del asesinato hemos descubierto a nuestra hermana con tantas cosas hermosas que generó, sus vínculos. Estaba trabajando también para ayudar a otras mujeres, independientemente de las ideologías o creencias, porque es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad.

"Desde la familia reflexionamos que esta cuestión genera muchísimo miedo, hay muchas mujeres con miedo. Muchos testimonios nos llegan de forma anónima. Lo que sucedió con Florencia es una fina raya que saltan estos monstruos cada 29 horas, que ocurre un femicidio", destacó.

—¿Cómo llegó Florencia al feminismo?

—Siempre creímos en la igualdad. No hay otra historia. Hace siete años que trabajo en la comunidad Qom con toda la familia, también con un grupo de mujeres. Mi hermano también es muralista, recorre lugares con trabajos integrados. Ese es el trabajo igualitario. Y las mujeres también luchan por su espacio, su lugar su independencia. Es una cuestión humana. Nos criamos así. Entendemos la libertad de expresión, de creencias, e ideologías políticas.

"Flor luchaba por todos los colores, si no logramos convivir a pesar de las diferencias no hay crecimiento. Es lo que nos está pasando, estamos tan polarizados en todo que a veces es desesperanzador. Ahora nos queda la lucha de ella y de tantas mujeres. Nos comprometemos con eso, que nuestro espacio de dolor, de lucha, sea un espacio para todas.

—¿Están conformes con la actuación de la fiscalía?

​—Desde que Omar de Pedro tomó la causa lo primero que hizo fue acercarse a la familia, siempre estuvimos en contacto, diría que casi diariamente. Tenemos acceso al legajo y a la investigación, y sabemos lo que se está haciendo. Obviamente que hay cosas que no dependen solo de fiscalía sino de departamentos de investigaciones o de criminalística. Y a veces no entendemos cómo no se puede realizar de una manera más rápida".

"Hay casos como el de Florencia que han demorado una eternidad. Tres o cinco meses. Y esas pruebas pueden ser determinantes, nosotros pensamos que se va a definir de esa manera. Lo que se está definiendo ahora es si en el cuerpo de mi hermana hay material biológico para analizar, para hacer las pruebas de ADN. Va a ser Florencia la que va a terminar delatando al femicida, concluyó.

—¿Tienen sospechas?

—San Jorge y todas las localidades vecinas conforman una gran región en la que somos todos conocidos. En un principio había varios sospechosos, lo que hace que la investigación demore. Si alguien escucha, ve, o tiene una información, el fiscal y el equipo de investigaciones siempre está a disposición. También la familia tiene un Facebook que se llama "Justicia por Florencia", donde recibimos comentarios de manera anónima.

"Hasta ahora estamos sujetos a esperar. 30 días nos parece una eternidad. Las primeras dos semanas fueron superintensas, con marchas, se movilizó toda la región. Tuvimos el apoyo de toda la sociedad, de los colectivos, de los medios. No somos una familia de odio, pero necesitamos justicia y que se pudra en la cárcel. Tenemos acceso a los medios por las características del caso, pero entendemos que es hablar también por tantos otros casos, la lucha es también por todas esas mujeres.

"No fue al azar. La estuvieron esperando y dejaron un mensaje. No solo violarla, sino que le destrozaron la cabeza con una piedra, con saña. Lo cuento porque es así, esa persona quiso dejar ese mensaje. Que es impune, que nadie lo va a detener, pero va a ser Florencia la que va delatarlo, aseveró.

—Además de militante, Florencia era madre. ¿Cómo fue organizar la crianza?

​—Eso es lo más duro. Ella era una supermadraza, de esas que dan la teta hasta los cinco años. Frida tiene cinco años y Camila dos. ​Siempre estuvo vinculada a los movimientos de la lactancia materna. Y las nenas son un amor. La más chica no debe entender qué pasa, en su mundo sano de pensamiento de niñez debe ver que falta algo importante pero en estos momentos está sostenida de tanto amor con toda su familia. Y a la más grande se le dijo que la mamá murió en un accidente y que el doctor no la pudo curar, que está en el cielo. Ella piensa que la madre la está guiando porque no ha hecho ningún tipo de cuestionamientos, habla de la madre como que ya no está, cosas que nos sorprende. Trataremos de darles lo mejor que podamos, con amor y contención. Pero no van a poder tener la madre que merecían, eso es durísimo.

"Florencia siempre estaba sonriente, y para nosotros esto es muy difícil. Con esta violencia y terror, no sabés si estás en una película. Tantas familias destrozadas. Se tiene que entender que es una situación que le puede pasar a cualquiera. Hoy estás en tu casa, tu nena sale a dar una vuelta a la plaza y no vuelve más. Es así de traumático. Si no lo entendemos no vamos a cambiar. Obviamente que hay responsabilidad con la educación, con cambiar las raíces. El sistema está podrido", afirmó.

—¿Cómo es el contacto con otras familias de víctimas de femicidios?

—Cuando pasás a ser parte, empezás a recibir testimonios de tantas mujeres y familias que están sufriendo este tormento o que están intentando sanar. Nos ha pasado en una marcha que una familia conocida nos vino a saludar, la mujer y el marido. La chica después por privado nos contó «estoy padeciendo esto». Mientras que recibe golpes, probablemente otros abusos, se animó a hablar ella. Esto produce muchísimo miedo. Por el camino de San Jorge hoy no vas a ver a ninguna chica. Tienen todo el derecho las mujeres de salir en primavera a hacer deporte, al campo, como cualquier ser humano y hoy no sale ninguna por ese camino donde mataron a Florencia.

Jornada de protesta a un mes del femicidio

Hoy enfrente de fiscalía y de la policía de San Jorge a partir de las 19 se va a llevar adelante una radio abierta. Será una jornada en la que estará la familia y representantes de todos los colectivos feministas y de la diversidad. También desde ese mismo punto se realizará una marcha hasta la casa donde vivía Florencia donde se hizo un mural.

“Este jueves vamos a estar con toda la gente que nos viene apoyando, con todos los colectivos, de todos lugares. Para de alguna manera seguir pidiendo justicia y, si la palabra es presión, seguir presionando para que haya una respuesta. Queremos que esto se esclarezca lo antes posible”, concluyó Diego.

Varias fuentes indicaron que este viernes habría una conferencia de prensa con alguno de los fiscales en donde se referirán a un audio viral que circula en San Jorge en el que se adjudica el hecho a un hombre que fue detenido esta semana por el abuso sexual a sus hijas. En principio anunciarían que será investigada esa hipótesis, y que no se conocen las intenciones detrás de la viralización.