Caso Cecilia Strzyzowski: según su abogado, César Sena "no se autopercibe mujer"

“Nadie me manifestó esa situación y tampoco se puede hacer esa interpretación del expediente. No sé de dónde sacaron tal información”, expresó Osuna. Según habían informado dos medios de Buenos Aires, Osuna había planteado que se autopercibía mujer como estrategia para evitar la figura del femicidio.

Por otro lado, el abogado penalista mantuvo la advertencia sobre la no “acreditación” de la muerte de Cecilia aún. “Un cliente mío del estudio, la semana pasada, se acercó y me contó que había visto una persona con características muy parecidas a las de Cecilia. Pero no me brindó certezas ni información adicional”, dijo.

Y añadió: “Solo lo planteé mediáticamente, porque todos justamente cuestionaban por qué yo pongo en tela de juicio la cuestión de si está viva o está muerta. Fijate cómo surgen distintas versiones. Hasta que ellos no tengan acreditado con un certificado de defunción o, en principio, con la confirmación de la prueba de ADN de Córdoba…”.

