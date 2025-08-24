Tiene fecha el primer juicio por jurados: 14 santafesinos juzgarán a un hombre por el homicidio de "Lato", el rapero de Villa Fiorito

Lautaro Isaac Leandro, de 21 años, oriundo de Villa Fiorito (conurbano bonaerense), había venido a Santa Fe a comprar una moto y fue asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio Coronel Dorrego. El juicio comenzará el lunes 1º de septiembre.

El inicio del primer juicio por jurados en los tribunales de la ciudad de Santa Fe está programado para el lunes 1º de septiembre. Catorce ciudadanos serán los encargados de juzgar a un hombre de 24 años, cuyas iniciales son IOC , imputado como coautor de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado (por el uso de un arma de fuego y críminis causa) de Lautaro Isaac Leandro , cometido en la tarde del domingo 18 de septiembre de 2022.

El jurado estará conformado por 12 miembros titulares y 2 suplentes , seleccionados en la audiencia de selección de jurados previa al inicio del debate. Los titulares participarán durante todo el juicio y, al finalizar, deliberarán en secreto para emitir su veredicto por unanimidad sobre si el acusado es “Culpable” , “No culpable” o “No culpable por inimputabilidad” .

En caso de que el jurado declare culpable al acusado, se realizará la audiencia de determinación de la pena, donde el juez decidirá el monto de la sanción. El fiscal Estanislao Giavedoni solicitó para IOC la pena de prisión perpetua.

Supuesta venta y homicidio

El homicidio ocurrió minutos después de las 15:00 en la vía pública, en inmediaciones de las calles Larrea y Sarmiento. La víctima, Leandro, tenía 21 años, residía en Lomas de Zamora (Buenos Aires) y había viajado a Santa Fe para comprar una moto Honda Tornado, acompañado por su hermano, un amigo y una amiga.

Según Giavedoni, Leandro había acordado la transacción a través de redes sociales, pagando la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria.

El fiscal detalló que el acusado y otro hombre de identidad desconocida exigieron a Leandro la entrega de los bienes, y ante la resistencia de la víctima, sacaron un arma de fuego para concretar el robo. Leandro intentó escapar junto a su hermano y amigos en auto, pero el acusado y su cómplice comenzaron a disparar con la intención de quitarle la vida. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Leandro, causándole la muerte, mientras que otros dos alcanzaron el vehículo en el que se desplazaban sus acompañantes.

Críminis causa

El fiscal Giavedoni explicó que el homicidio es doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por ser críminis causa, lo que implica un agravante en la calificación legal. Según el MPA, el plan inicial de los acusados era cometer el robo, y al frustrarse la sustracción de los bienes, decidieron asesinar a Leandro con el arma de fuego.

Detención

IOC fue detenido minutos después del homicidio gracias a llamados de vecinos al 911. Intentó esconderse en viviendas de la zona, pero los vecinos, conscientes de que estaba armado, no le permitieron ingresar, hasta que la policía lo interceptó en la vía pública.

Posteriormente, fue identificado en una rueda de reconocimiento realizada en los Tribunales Provinciales de Santa Fe.