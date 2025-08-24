Uno Santa Fe | Judiciales | fecha

Tiene fecha el primer juicio por jurados: 14 santafesinos juzgarán a un hombre por el homicidio de "Lato", el rapero de Villa Fiorito

Lautaro Isaac Leandro, de 21 años, oriundo de Villa Fiorito (conurbano bonaerense), había venido a Santa Fe a comprar una moto y fue asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio Coronel Dorrego. El juicio comenzará el lunes 1º de septiembre.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

24 de agosto 2025 · 13:12hs
41

Lautaro Isaac Leandro, de 21 años, el joven oriundo de Villa Fiorito (conurbano bonaerense) que había venido a comprar una moto y que terminó asesinado de un balazo en la cabeza en barrio Coronel Dorrego.
imagen ilustrativa

google

imagen ilustrativa

El inicio del primer juicio por jurados en los tribunales de la ciudad de Santa Fe está programado para el lunes 1º de septiembre. Catorce ciudadanos serán los encargados de juzgar a un hombre de 24 años, cuyas iniciales son IOC, imputado como coautor de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado (por el uso de un arma de fuego y críminis causa) de Lautaro Isaac Leandro, cometido en la tarde del domingo 18 de septiembre de 2022.

El jurado estará conformado por 12 miembros titulares y 2 suplentes, seleccionados en la audiencia de selección de jurados previa al inicio del debate. Los titulares participarán durante todo el juicio y, al finalizar, deliberarán en secreto para emitir su veredicto por unanimidad sobre si el acusado es “Culpable”, “No culpable” o “No culpable por inimputabilidad”.

En Villa Fiorito lloran a "Lato": quién era el cantante, fanático de las motos, asesinado en Santa Fe

En caso de que el jurado declare culpable al acusado, se realizará la audiencia de determinación de la pena, donde el juez decidirá el monto de la sanción. El fiscal Estanislao Giavedoni solicitó para IOC la pena de prisión perpetua.

Supuesta venta y homicidio

El homicidio ocurrió minutos después de las 15:00 en la vía pública, en inmediaciones de las calles Larrea y Sarmiento. La víctima, Leandro, tenía 21 años, residía en Lomas de Zamora (Buenos Aires) y había viajado a Santa Fe para comprar una moto Honda Tornado, acompañado por su hermano, un amigo y una amiga.

Según Giavedoni, Leandro había acordado la transacción a través de redes sociales, pagando la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria.

Primer juicio por jurados en Santa Fe: el juez dispuso una pena mayor a la del tribunal ciudadano

El fiscal detalló que el acusado y otro hombre de identidad desconocida exigieron a Leandro la entrega de los bienes, y ante la resistencia de la víctima, sacaron un arma de fuego para concretar el robo. Leandro intentó escapar junto a su hermano y amigos en auto, pero el acusado y su cómplice comenzaron a disparar con la intención de quitarle la vida. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Leandro, causándole la muerte, mientras que otros dos alcanzaron el vehículo en el que se desplazaban sus acompañantes.

Críminis causa

El fiscal Giavedoni explicó que el homicidio es doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por ser críminis causa, lo que implica un agravante en la calificación legal. Según el MPA, el plan inicial de los acusados era cometer el robo, y al frustrarse la sustracción de los bienes, decidieron asesinar a Leandro con el arma de fuego.

Detención

IOC fue detenido minutos después del homicidio gracias a llamados de vecinos al 911. Intentó esconderse en viviendas de la zona, pero los vecinos, conscientes de que estaba armado, no le permitieron ingresar, hasta que la policía lo interceptó en la vía pública.

Posteriormente, fue identificado en una rueda de reconocimiento realizada en los Tribunales Provinciales de Santa Fe.

fecha juicio Jurado
Noticias relacionadas
Una mujer detenido y droga secuestrada en un allanamiento en barrio Coronel Dorrego

Coronel Dorrego: una mujer detenida y cocaína secuestrada durante un allanamiento

Floid, el perro asesinado en San Lorenzo

Una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/el-traumatologo-santafesino-que-denuncio-amenazas-y-agresiones-su-expareja-apunto-contra-los-fiscales-no-me-dan-respuestas-n10173283.html

Imputaron por amenazas y violencia de género al traumatólogo que había denunciado a su expareja en enero

Siete años de prisión para un hombre por robar una moto y disparar contra la policía

Siete años de prisión para un hombre por robar una moto y disparar contra la policía

Lo último

Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Último Momento
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Ovación
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

La bronca de Jourdan: El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha

La bronca de Jourdan: "El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha"

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"