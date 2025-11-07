Caso Trigatti: confirman la condena a 12 años de prisión para el docente por abuso sexual agravado contra cinco niñas

La Cámara de Apelaciones también subrayó que Trigatti se valió de su posición jerárquica como docente de educación física para aislar a las niñas y perpetrar los abusos en momentos de vulnerabilidad y confianza

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe condenó a 12 años de prisión efectiva al docente Juan Francisco Trigatti , al hallarlo culpable de abusos sexuales reiterados y agravados contra cinco niñas de entre 3 y 6 años que asistían al Jardín Ceferino Namuncurá , de la ciudad de Santa Fe.

Según surge del texto de la resolución, los magistrados consideraron que las pruebas incorporadas durante el debate —entre ellas los testimonios de las víctimas, las entrevistas en Cámara Gesell, los informes médicos y peritajes psicológicos— resultaron consistentes, congruentes y mutuamente corroboradas , permitiendo sostener la existencia de los hechos y la responsabilidad penal del acusado.

El tribunal también subrayó que Trigatti se valió de su posición jerárquica como docente de educación física para aislar a las niñas y perpetrar los abusos en momentos de vulnerabilidad y confianza, lo que configura una agravante de su conducta.

Falta de perspectiva en el fallo absolutorio

En los fundamentos, la Cámara fue contundente al señalar que la sentencia absolutoria de primera instancia “careció de perspectiva de género e infancia”, al desacreditar los testimonios de las menores y de sus madres bajo el argumento de una supuesta ‘influencia materna’.

Los jueces recordaron que ese tipo de apreciaciones reproducen estereotipos patriarcales y revictimizan a las infancias, desoyendo los estándares internacionales de derechos humanos sobre el tratamiento judicial de víctimas menores de edad.

“El tribunal de grado omitió ponderar debidamente la coherencia de los relatos, la espontaneidad de las manifestaciones y la coincidencia con los informes periciales”, remarcaron los magistrados.

