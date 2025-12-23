Uno Santa Fe | Ovación | fútbol

El fútbol alemán, de luto: falleció Sebastian Hertner

Exjugador de fútbol profesional y referente del ETSV Hamburgo, murió en un trágico accidente en una estación de esquí del norte de Montenegro

23 de diciembre 2025 · 20:48hs
El futbolista alemán Sebastian Hertner falleció en un trágico accidente.

Este domingo, Sebastian Hertner,el capitán del ETSV Hamburgo, murió tras caer desde una aerosilla en una estación de esquí del norte de Montenegro, mientras se encontraba de vacaciones junto a su esposa, en un trágico accidente que conmocionó al fútbol alemán.

El trágico accidente que enluta al fútbol alemán

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas en el complejo Savin Kuk, situado en la zona montañosa de Durmitor, cuando una silla doble del teleférico se desprendió del cable principal y cayó desde una altura estimada en 70 metros. De acuerdo a la reconstrucción realizada por medios locales y alemanes, Hertner viajaba junto a su pareja al momento del desperfecto.

La mujer, de 30 años, sobrevivió al accidente, aunque resultó lesionada. Los servicios de emergencia lograron rescatarla tras quedar atrapada y confirmaron que sufrió una fractura en una pierna, por lo que debió ser trasladada a un centro médico de la región. El alcalde del municipio de abljak señaló que la acompañante presenció toda la secuencia del hecho.

La noticia tuvo un fuerte impacto en Alemania. El ETSV Hamburgo, club en el que Hertner se desempeñaba como capitán en la Oberliga, expresó su dolor a través de un comunicado oficial. “Con gran tristeza anunciamos que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes”, manifestó la institución.

Horas más tarde, el club volvió a pronunciarse con un mensaje aún más contundente: “Perdimos no solo a nuestro capitán y a un gran futbolista, sino sobre todo a un ser humano excepcional. Nuestros pensamientos están con su familia y su esposa en este momento inimaginable”.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades locales exigieron una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades vinculadas al mantenimiento del teleférico. La justicia montenegrina ya puso la infraestructura bajo revisión, dado que se trata de un sistema clave para el turismo de la región.

Sebastian Hertner fue un referente del fútbol de ascenso alemán, reconocido por su liderazgo y compromiso. Se formó en las divisiones juveniles del VfB Stuttgart y representó a Alemania en las selecciones Sub-18 y Sub-19, compartiendo plantel con futbolistas que luego alcanzaron proyección internacional.

A lo largo de su carrera, vistió camisetas históricas como las del 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, club con el que logró el ascenso a la segunda división, y Darmstadt 98. En los últimos años, continuó su trayectoria en el fútbol regional, donde se convirtió en una figura de referencia y guía para jóvenes jugadores en Hamburgo.

Diversas instituciones del fútbol alemán expresaron sus condolencias y despidieron a Hertner como un jugador respetado y un profesional ejemplar, cuya muerte dejó una profunda huella en el deporte europeo.

fútbol Alemán luto
