Boca rechazó una oferta del Necaxa por Williams Alarcón

Necaxa realizó un ofrecimiento por el mediocampista de Boca Williams Alarcón, pero la dirigencia lo consideró insuficiente

23 de diciembre 2025 · 20:56hs
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón.

Necaxa de México le envió una oferta a Boca para llevarse a Williams Alarcón a préstamo, con una opción de compra por el 50% de la ficha. La dirigencia del Xeneize rechazó la propuesta porque la consideró insuficiente.

Alarcón, que arribó a Boca el verano pasado, también despertó el interés de equipos de su Chile natal, pero por ahora la única oferta la emitió el conjunto norteamericano, en el que hasta hace muy poco tiempo dirigía Fernando Gago.

No se descarta que Los Rayos envíen una nueva propuesta en las próximas horas para convencer a los dirigentes del conjunto de La Ribera, quienes determinaron que ningún jugador es intransferible en este mercado, exceptuando a Leandro Paredes. Si llega una oferta convincente, el mediocampista podría irse del club.

Alarcón llegó en enero de este año procedente de Huracán, a cambio de 4.9 millones de dólares por el 100% de la ficha. Comenzó a hacerse un lugar dentro del once cuando Gago era el entrenador, pero una rotura de meniscos de la rodilla derecha, sufrida el 17 de marzo en la goleada frente a Defensa y Justicia, lo marginó de los campos de juego por algunos meses.

Regresó nada menos que ante el Benfica por el Mundial de Clubes, partido en el que ingresó desde el banco de suplentes cuando faltaban 24 minutos. Hizo lo propio frente al Bayern Múnich y, pese a que nunca se asentó como titular, era el jugador número 12 para Miguel Ángel Russo. Sin embargo, el regreso de Ander Herrera lo corrió de ese lugar y prácticamente no tuvo acción en los últimos ocho partidos del año: únicamente disputó el primer tiempo en la victoria frente a Barracas.

En total, el oriundo de Conchalí acumula 1.059 minutos con la camiseta de Boca, distribuidos en 26 encuentros. El apartado estadístico indica que apenas suma una asistencia: a Exequiel Zeballos en la goleada ante Independiente Rivadavia que cortó la racha sin triunfos más larga de la histora del club.

