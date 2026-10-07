Coimas: revelan cómo un subcomisario cobró dinero por la verificación de 1.079 autos y 408 motos en Esperanza

Tiene 54 años y era jefe de la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI. Le atribuyen haber confeccionado irregularmente 1.079 formularios de autos y 408 de motos entre julio de 2021 y septiembre de 2025. El viernes se debatirán las medidas cautelares y la Fiscalía pedirá la prisión preventiva.

Un subcomisario de 54 años, que se desempeñaba como jefe de la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, con sede en Esperanza, fue imputado por haber recibido dinero a cambio de confeccionar de manera irregular formularios de verificación de automotores y motocicletas .

El hombre, identificado por sus iniciales CGV, fue imputado este miércoles por el fiscal Ezequiel Hernández, en una audiencia realizada ante el juez José Luis García Troiano en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la acusación, entre julio de 2021 y septiembre de 2025 habría suscripto irregularmente 1.079 formularios número 12 de verificación de automotores y otros 408 correspondientes a motocicletas.

El fiscal aclaró que la cantidad podría ser mayor, debido a que durante algunos meses del período investigado documentación de la dependencia policial fue destruida o sustraída en lugar de ser archivada, por lo que no pudo ser analizada.

Cómo era la maniobra

Según explicó Hernández, el subcomisario habría actuado mediante una mecánica similar a la atribuida a otros policías que ya fueron imputados en la misma investigación.

La acusación sostiene que una gestora les pagaba a los integrantes de la fuerza para confeccionar, sellar y firmar los formularios necesarios para la transferencia de dominio o la inscripción de vehículos cero kilómetro.

Los documentos eran completados sin respetar el trámite administrativo correspondiente y sin que los verificadores inspeccionaran personalmente los vehículos.

En cuanto a los pagos, el fiscal señaló que la gestora y los policías establecían previamente valores de referencia para cada tipo de trámite. Luego, el dinero era entregado en efectivo al subcomisario o enviado a través de otro de los uniformados investigados.

Seguirá detenido

El subcomisario permanece detenido desde el 10 de septiembre, según informó el fiscal, quien señaló que debido a la complejidad de la investigación se dispuso la prórroga de su detención.

Además, Hernández anticipó que el próximo viernes se debatirán las medidas cautelares y la Fiscalía solicitará que se le dicte la prisión preventiva.

El funcionario policial fue imputado como autor del delito de cohecho pasivo.

La investigación también alcanza a otros tres policías y una gestora, quienes ya fueron imputados en el marco del mismo legajo penal.